Фанаты «Спартака» призвали уничтожить Telegram-канал жены владельца клуба

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Фанаты московского «Спартака» потребовали от совета директоров клуба закрыть Telegram-канал Заремы Салиховой, жены владельца клуба Леонида Федуна. Такое обращение было опубликовано в Telegram-канале Supporters Group.

Мы требуем прекратить позорный онлайн-треш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком», немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой, перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды, — говорится в сообщении.

В ответ на это обращение Салихова сделала свой Telegram-канал частным и закрыла комментарии.

5 августа спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объявил об уходе после онлайн-конфликта с Салиховой, которая ранее состояла в совете директоров красно-белых. Она назвала этот уход истерикой.