Спортивный директор «Спартака» покинул клуб после скандала

В перерыве матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объявил об уходе. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Последней каплей для Попова стал скандал, который разгорелся вокруг потенциального приобретения нового игрока — аргентинца Гонасло Монтиэля. Футболист летом стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины, Попов был готов приобрести защитника за 10 миллионов евро.

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это тем, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен», — заявил Попов.

Спортивный директор также заявил, что он больше не собирается терпеть постоянные унижения со стороны жены владельца клуба Заремы Салиховой, подразумевая критику, которая та публиковала в своём Telegram-канале.

Ранее московский «Спартак» обыграл «Крылья Советов» во втором туре Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 68-й минуте забил форвард Александр Соболев, до 2019 года выступавший за «Крылья Советов».