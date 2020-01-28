https://static.news.ru/photo/598c39de-41d9-11ea-9e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала решение о новых выборах президента лига, которые пройдут 17 марта 2020 года.

Клубы премьер-лиги решили принять предложенные корректировки и провести выборы президента премьер-лиги, — написано в заявлении на официальном сайте лиги.

Кроме того, в сообщении отмечается, что сроки выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ назначат до 4 февраля.

Все изменения в Уставе лиги будут подготовлены до 30 июня текущего года.

Подобное решение связано с тем, что Российский футбольный союз (РФС) посчитал предыдущее проведение выборов президента РПЛ прямым нарушением избирательного регламента.

Действующим президентом РПЛ является Сергей Прядкин, чей срок истекает в апреле 2020 года. На прошлой неделе полномочия 58-летнего спортивного функционера были продлены ещё на пять лет.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что на перевыборах президента РПЛ появится альтернатива Прядкину, писал NEWS.ru.