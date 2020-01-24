Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал, что во время переизбрания президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок не были соблюдены основные принципы и требования ФИФА и РФС.
РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трёх месяцев с момента вынесения решения избирательного комитета, сообщает пресс-служба РФС.
РПЛ может обжаловать данное решение в течение трёх дней.
Ранее NEWS.ru писал о том, что РФС считает, что РПЛ нарушила правила проведения выборов президента лиги. РФС считает выборы нелегитимными, говоря, что нарушения выявлены согласно избирательному регламенту союза. Это документ, который определяет процедуры выборов не только главы союза, но и распространяется на РПЛ.
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