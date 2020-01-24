Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий прокомментировал сообщение футбольного комментатора Нобеля Арустамяна, который заявил, что Василий вместо со своим братом Алексеем будут работать в селекционном отделе ЦСКА.

Раз Нобель пишет, значит так и будет. Я правда пока не могу комментировать, ничего еще не решено, — цитирует Березуцкого Sport24. Ранее российский тренер Леонид Слуцкий, а также его помощники...