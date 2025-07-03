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03 июля 2025 в 17:37

В судейском комитете РФС вспыхнул скандал из-за слитых перед тестом ответов

Зампредседателя комитета РФС выложил ответы перед экзаменом арбитров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший арбитр ФИФА, зампредседателя судейского комитета РФС Александр Гвардис выложил ответы на тест для судей и инспекторов Первой лиги перед экзаменом, передает Telegram-канал «Але, рэф». По его данным, Гвардис сделал это через публикацию статуса в WhatsApp — ответы были доступны в течение 10 минут — с 21:00 до 21:10. Однако он не учел, что его номер есть у многих, сказано в материале.

По словам источника канала, ответы «сливались» и раньше. Результаты тестирования были аннулированы. В ситуации будут разбираться в рамках соответствующих процедур.

До этого агент Алексей Сафонов сообщил, что у каждой команды Российской премьер-лиги (РПЛ) свои возможности, от которых зависит размер зарплаты футболистов. Так он отреагировал на слова главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина о завышенных выплатах футболистам. По словам Сафонова, обычно команды платят столько, сколько футболист заслуживает. Также он обратил внимание, что в настоящее время РПЛ зарабатывает меньше европейских топ-лиг.

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