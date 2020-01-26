Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что согласен с решением избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) о перевыборах главы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Альтернативная кандидатура на выборах появится наверняка. При соблюдении всех правил клубы поддержат [действующего президента РПЛ], это будет легитимно и абсолютно прозрачно. Мне сложно сказать, кто составит конкуренцию Прядкину, — цитирует Газзаева ТАСС.
Ранее избирательный комитет РФС признал, что во время переизбрания президента РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок не были соблюдены основные принципы и требования ФИФА и РФС. Также РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трёх месяцев с момента вынесения решения избирательного комитета, писал NEWS.ru.
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