https://static.news.ru/photo/5d1635de-4047-11ea-8751-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что согласен с решением избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) о перевыборах главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Альтернативная кандидатура на выборах появится наверняка. При соблюдении всех правил клубы поддержат [действующего президента РПЛ], это будет легитимно и абсолютно прозрачно. Мне сложно сказать, кто составит конкуренцию Прядкину, — цитирует Газзаева ТАСС.

Ранее избирательный комитет РФС признал, что во время переизбрания президента РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок не были соблюдены основные принципы и требования ФИФА и РФС. Также РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трёх месяцев с момента вынесения решения избирательного комитета, писал NEWS.ru.