«Он слабенький»: Овечкин и Дзюба обменялись «наездами». Что это значит? С чего начался и к чему ведет перепалка между двумя самыми известными спортсменами России

Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire Global Look Press/Артём Соболев/NEWS.ru

Футболист «Локомотива» Артем Дзюба и хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин публично обменялись «наездами». Причина и возможные последствия перепалки — в материале NEWS.ru.

С чего все началось

Публичная перепалка между Овечкиным и Дзюбой началась на тренировочной базе футбольного клуба «Динамо». Ови посетил ее в прошедшие выходные перед матчем бело-голубых с «Локомотивом», за который выступает Дзюба. На базе «Динамо» у Овечкина состоялся диалог с форвардом клуба Федором Смоловым. Во время разговора хоккеист пошутил об Артеме.

Смолов: «Ого! Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? „Амкал“? 2Drots? Выбирай».

Овечкин: «„Локомотив“. Вызвали подмогу».

Смолов: «Слушай, нормально как раз. У них Артем [Дзюба], а ты у нас потолкаешься».

Овечкин: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

Сам Овечкин — воспитанник бело-голубых, он выступал за хоккейное «Динамо» до переезда в НХЛ в 2005 году.

Как Дзюба ответил Овечкину

Артем Дзюба ответил в тот же день, в преддверии матча «Динамо» — «Локомотив» в 29-м туре Российской премьер-лиги.

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить [сказать подобное]. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — сказал Дзюба.

«Локомотив» с Дзюбой обыграл «Динамо» на выезде со счетом 4:2. Артем голами не отметился, но сделал результативную передачу и получил в первом тайме желтую карточку.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года. В текущем сезоне 34-летний нападающий провел в составе команды 11 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач. На прошлой неделе он подписал с «железнодорожниками» новый контракт, который рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления еще на год.

Перед этим Дзюба играл за турецкий «Адана Демириспор». 6 ноября форвард расторг с ним контракт. В составе турецкого клуба экс-игрок сборной России провел лишь пять матчей, забив один гол.

Булыкин поучаствовал в перепалке

Словесная перепалка между Овечкиным и Дзюбой широко обсуждалась в социальных сетях. Одним из футболистов, отреагировавших на нее, стал экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший как за «Динамо», так и за «Локомотив».

«Не знаю, в каком плане Овечкин имел в виду, что Дзюба слабенький. Весовая категория у них разная. Овечкин только со мной может сейчас потолкаться. С остальными футболистами ему будет очень легко», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Экс-футболист добавил, что хотел бы увидеть Овечкина на футбольном поле в товарщеском матче. По его мнению, это бы популяризировало «Динамо» и спорт в целом.

Овечкин уже играл в футбол за «Динамо». Удачно?

В прошлом году Александр Овечкин не только принял участие в товарищеском матче футбольного клуба «Динамо» с командой блогеров «Амкал», но и отметился голом. Результативный пас пяткой ему отдал Федор Смолов.

В общей сложности Овечкин провел на поле 11 минут, а «Динамо» победило со счетом 5:0. Помимо гола хоккеист отметился парой силовых приемов, которые впечатлили зрителей больше забитого мяча.

Овечкин заключил с «Динамо» контракт на один матч, чем вызвал недовольство болельщиков в США. В соцсетях говорили о политической составляющей, ведь матч «Динамо» — «Амкал» состоялся в июне прошлого года, уже после начала СВО. А также о спортивной стороне. Болельщики опасались, что Овечкин рискует получить травму и поставить крест (или создать временные трудности) на карьере в НХЛ. Но всё обошлось, травмы Ови не получил, вернулся в США и продолжил бить рекорды в НХЛ.

Лучшая шутка болельщиков после гола Овечкина за «Динамо»: «Ови побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в футболе!»



По голам в НХЛ россиянин остается вторым за всю истории лиги после Гретцки, отставание на сегодняшний день составляет 72 шайбы. По итогам завершившегося сезона в активе россиянина 822 заброшенных шайбы в Североамериканской лиге.

Конфликт Овечкина с Дзюбой может быть частью шоу

Такое мнение встречается в социальных сетях. Дело в том, что Артём Дзюба с апреля этого года ведет с бывшим тренером сборной России Леонидом Слуцким шоу на YouTube, которое называется «Ну так нельзя ###!» Это юмористическая программа, гостями которой становятся действующие и бывшие спортсмены, а также звезды из других сфер. И словесная перепалка с Овечкиным напоминает то, что в единоборствах называется треш-током и раскруткой боя.

Овечкин нечасто дает большие интервью российским СМИ, выступление на шоу с Дзюбой могло бы стать сенсацией в отечественном медиапространстве. На настоящий конфликт словесная перепалка между двумя самыми известными спортсменами России похожа намного меньше, чем на разогрев перед совместным появлением на публике. Хотя бы из-за шутливой формы «наездов».

А также из-за абсолютно чистой истории взаимоотношений между двумя спортсменами: история не знает ни одного конфликта и ни одной словесной перепалки между ними до этого случая.

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