Овечкин побил рекорд Гретцки в НХЛ Овечкин побил рекорд Гретцки по числу сезонов НХЛ с 40 голами в чемпионате

Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Александр Овечкин

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу регулярных сезонов с 40 голами и более. Прежний рекорд принадлжал Уэйну Гретцки. Об этом собщает РИА Новости.

Овечкин установил рекорд в матче против «Коламбус Блю Джетс», где он забросил очередную шайбу и довел количество голов в сезоне 2022/23 до 40. Нынешний розыгрыш НХЛ — 18-й в карьере 37-летнего россиянина и 13-й, когда он забросил 40 и более шайб. Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Гретцки — 12 сезонов.

Кроме того, в настоящее время Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов. На счету россиянина 820 заброшенных шайб. Он отстает от рекордсмена лиги, все того же Уэйна Гретцки, на 74 шайбы.

В январе Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ. Это 17-й сезон, в котором хоккеист достиг подобного результата, тем самым повторив рекорд Майка Гартнера. Овечкин отметился голом в матче против «Филадельфии Флайерз». Он стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил не менее 400 шайб в домашних матчах.