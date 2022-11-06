Спортивный журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сам футболист пока не подтвердил данную информацию. Контракт Дзюбы с «Аданой» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Дзюба расторг контракт с «Аданой», — написал инсайдер.
В составе турецкого клуба экс-игрок «Зенита» провел лишь пять матчей, забив один гол. На текущий момент «Адана» занимает четвертое место в таблице чемпионата Турции с 23 очками в копилке после 12 сыгранных туров.
Дзюба покинул «Зенит» в мае. В составе санкт-петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошлом сезоне форвард провел за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге и забил 11 мячей.
Ранее агент Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, что нападающий мог перейти в лондонский «Тоттенхэм» в 2020 году. В тот момент клуб возглавлял португальский специалист Жозе Моуринью, а Дзюба выступал за «Зенит».