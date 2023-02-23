Дзюба, Глушаков и два «европейца»: главные трансферы зимы в РПЛ Клубы обошлись без многомиллионных покупок, но несколько интригующих переходов состоялось

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Артём Дзюба

В Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось зимнее трансферное окно. Все, кто хотел и мог, усилили состав перед второй частью чемпионата. Заманить в Россию легионеров в нынешней обстановке практически невозможно, поэтому главными стали переходы с участием россиян. При этом двоим футболистам с российским паспортом удалось перебраться в Европу. Рассказываем подробнее о самых любопытных трансферах РПЛ этой зимы.

В бой идут старики

Артем Дзюба в последние годы не переставал быть одним из главных ньюсмейкеров российского футбола, а минувшей осенью и нынешней зимой спортивные и не только СМИ заполонили новости о вариантах продолжения карьеры форварда. В ноябре нападающий покинул турецкую команду «Адана Демирспор» и пытался пристроиться в какой-нибудь клуб РПЛ, но дело шло с большим скрипом.

От подписания игрока после долгих раздумий отказался «Нижний Новгород», а от варианта с «Торпедо» решил отказаться сам Дзюба, так как посчитал оскорбительным для себя приглашение на просмотр. Когда казалось, что у 34-летнего нападающего совсем не осталось вариантов в России, в игру вдруг вступил «Локомотив», который в придачу к Дзюбе прихватил его ровесника и бывшего одноклубника по «Зениту» Игоря Смольникова. Теперь дуэт ветеранов постарается помочь «железнодорожникам» спастись от вылета из РПЛ.

Похожие задачи в «Нижнем Новгроде» будет решать еще один заслуженный труженик российского футбола Денис Глушаков. Экс-капитан «Спартака» в межсезонье покинул «Химки» и теперь попробует реализовать себя в клубе, где атмосфера гораздо больше располагает к футболу.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Денис Глушаков

Дорогу молодым

Зимой В РПЛ обстановку меняли не только возрастные футболисты. «Локомотив» вдобавок к двум опытным игрокам решил приобрести у «Крыльев Советов» двух молодых, но очень многообещающих футболистов. Прежде всего это касается 18-летнего Сергея Пиняева, который с подросткового возраста находился под пристальным вниманием «Манчестер Юнайтед», уже успел дебютировать в сборной России и своей игрой производит мощное впечатление.

Давно в перспективных футболистах ходит и 23-летний Максим Глушенков, который так и не смог реализовать свой потенциал в «Спартаке», но в «Крыльях» прилично забивал и отдавал. В итоге «Локомотив» заплатил самарскому клубу за него и Пиняева по €2,6 млн.

Молодым футболистом решил усилиться и ЦСКА. Армейцы выложили €1,3 млн. за Илью Агапова, который неплохо проявил себя в «Нижнем Новгороде» и имеет опыт выступления в молодежной сборной России.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Владимир Сычевой

Окрыленный

Главным открытием нынешнего чемпионата России стал Владимир Сычевой, который совсем недавно гонял мяч в полулюбительском первенстве Крыма, в возрасте 26 лет впервые оказался в РПЛ и в дебютном сезоне в 15 матчах за «Оренбург» наколотил 14 мячей. Всем было очевидно, что уже зимой форвард сменит клубную прописку.

Заполучить Сычевого хотели даже европейские клубы. Футболист рассказывал, что вел переговоры с «Црвеной Звездой», кроме того, им интересовались три турецкие команды. Ходили слухи даже про «Севилью», но сам нападающий приоритетным вариантом для себя видел РПЛ.

В итоге форвард перешел в «Крылья Советов», которые после удачных продаж нашли на игрока €1,35 млн. Если Сычевой заиграет в Самаре, в будущем за него можно будет выручить гораздо больше. Помимо команды, Сычевой в межсезонье сменил фамилию. Теперь болельщикам нужно привыкать к фамилии Писарский. Именно ее носит отчим футболиста, которого тот считает отцом.

Дружба народов

Писарский в Европу так и не уехал, однако в РПЛ нашлись два игрока, которые умудрились это сделать. Защитник «Краснодара» Сергей Бородин, который в нынешнем сезоне не всегда попадал в стартовый состав, отправился в экзотический для россиян чемпиона Израиля. Там футболист до конца сезона будет представлять «Бейтар» на правах аренды.

В совсем недружественной России Бельгии будет выступать Александр Филин, который на правах свободного агента присоединился к клубу «Эйпен» из одноименного города. Защитник в РПЛ представлял «Химки», а теперь будет помогать новой команде удержаться в элите бельгийского футбола.

Новичков-иностранцев зимой в РПЛ было мало, однако несколько любопытных трансферов все же состоялись. Прежде всего, отличился «Спартак», который приобрел сразу двух перспективных защитников. У «Бефики» за 2 миллиона евро был приобретен 21-летний крайний защитник Томаш Тавареш, а за парагвайского игрока центра обороны Алексиса Дуарте пришлось заплатить в два раза больше. До перехода в «Спартак» он представлял местный чемпионат.

Любопытным трансфером отметилось «Торпедо», которое нашло усиление в MLS. Состав команды пополнил нападающий Йорди Рейна, который последние шесть лет играл в Северной Америке. Кроме того, на счету форварда аж 30 матчей в составе не самой слабой на свете сборной Перу.