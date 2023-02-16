«Мой самый близкий друг»: умер отец Александра Овечкина Михаил Овечкин был ключевым человеком в карьере и жизни сына

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Михаил Овечкин

15 февраля печальные новости пришли от Александра Овечкина: в возрасте 71 года умер его отец, Михаил Викторович. Кем был Овечкин-старший и какую роль сыграл в блестящей карьере знаменитого сына — в материале NEWS.ru.

Почему умер отец Овечкина

Первые тревожные сообщения появились накануне: Александр Овечкин покинул расположение своего клуба «Вашингтон Кэпиталз» и вылетел в Россию по причине «проблем со здоровьем близкого человека». Об этом рассказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан. Вскоре выяснилось, что этот близкий человек — отец Александра, Михаил Викторович.

Его госпитализировали еще 10 февраля из-за резко обострившейся болезни. По информации Telegram-канала 112, у Михаила Овечкина была расслаивающая аневризма. А в ходе обследования обнаружили еще и злокачественное новообразование.

Михаил Викторович умер в день прилета своего сына в Москву.

Сегодня не стало моего отца... Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо, — таким сообщением сопроводил новость об уходе отца из жизни хоккеист.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Овечкин-старший перенес инфаркт в 2014 году во время Олимпиады в Сочи. После этого его здоровье ухудшилось, он страдал сердечной недостаточностью.

«Постоянно был рядом»

Каким был отец Александра Овечкина и какую роль он сыграл в его становлении? Об этом NEWS.ru рассказал Максим Кузнецов, бывший партнер Ови по московскому «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Рэд Уингз».

Сашку я давно знаю и Батю его знал. Он такой мужик классный был, очень сильно увлеченный спортом, причем всеми возможными его видами. И он, безусловно, постоянно был рядом с хоккеем, рядом с нами и рядом с Сашей. Сашке же пожелаю держаться. И вообще самый лучший ответ будет этому всему, чтобы мы дождались и увидели со временем очередной Сашкин рекорд. Да и Бате это было бы очень приятно, — сказал Кузнецов.

Действительно, Михаил Викторович влиял на карьеру сына. Он сам был профессиональным футболистом, выступал за московское «Динамо». Слова соболезнования от родного (для отца и сына) клуба — напоминание об этом.

Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, спасибо за всё! Покойтесь с миром, — говорится в сообщении.

Кто родители Овечкина

Именно отец отвел Александра в хоккейную секцию бело-голубых, к знакомому тренеру. Хотя изначально никто не думал, что Саша станет хоккеистом. Папа просто хотел, чтобы сына научили стоять на коньках. Но тренер разглядел потенциал и настоял, чтобы Саша остался в хоккее. С началом постоянных тренировок Михаил Викторович включился уже серьезно и лично контролировал прогресс сына.

Саша влюбился в хоккей быстро, он вообще был спортивным ребенком, играл целыми днями то в футбол, то в хоккей, то в баскетбол, и вряд ли могло быть иначе в такой семье: помимо отца-футболиста еще и мать — великая баскетболистка, Татьяна Кабаева, двукратная Олимпийская чемпионка в составе сборной СССР. Саша в детстве любил буквально все виды спорта, и когда приходил домой с площадки, то сил оставалось только на то, чтобы дойти до кровати.

Саша — игровик. Он очень любил тренировки. Если получал двойку в школе, то мама сразу наказывала его пропуском тренировок. Саша тут же начинал плакать и обещал всё исправить. Бывало, что по 2-3 раза в день тренировались. С утра мама наливала чай в термос, делала бутерброды и давала нам все это с собой. Ребята играли на футбольном поле, а я сидел в машине, потому что холодно. Мальчишки уходили, делали уроки, а Саша проводил на этой площадке целый день. Я ему говорю: «Ты хоть в туалет сходил? А то ни разу не попросился». Он отвечал, что не хочет. Все выходило через пот. Домой приходили, и он сразу падал. Вот так и тренировался. Очень любил это дело, — вспоминал Овечкин-старший.

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press Александр Овечкин, 2009 г

Успехи в хоккее пошли почти сразу. Михаил Викторович рассказывал случай из детства Александра: на первенстве Москвы у Саши перед заключительной игрой было 53 гола. А рекорд принадлежал легендарному Павлу Буре — 57 шайб. Четыры-пять шайб в одной игре — не самая простая задача. Овечкин забросил шесть.

Еще одно воспоминание отца — как Саша тренировался на даче, отрабатывал броски.

Бросал он очень много! Под его ногами на дачу, как и у лифта в нашем доме, положили оргалит. Саша рисовал на заборе ворота — и бросал, бросал, бросал. Вся родня делала для него всё возможное, — рассказывал Овечкин-старший.

Под присмотром отца Овечкин и стал тем, кем сегодня является: сначала добился успеха в «Динамо», а уже в 19 лет уехал в Штаты, где дорос до уровня одного из величайших хоккеистов в истории.

Вплоть до 2014 года Михаил Викторович часто был рядом с сыном, ездил на его матчи в Вашингтон и приятно удивлялся теплому отношению не только к сыну там, но и к себе. Михаил Викторович шутил, что главный человек в Вашингтоне — это Саша, на втором месте он, а на третьем — Обама.

Привет с того света

Всё поменялось во время Игр в Сочи, когда у Михаила случился инфаркт прямо на трибунах на матче сборной России. По его просьбе Александр не узнал об этом вплоть до конца турнира.

Вот как он сам вспоминал ту историю.

Это инфаркт. Он у меня случился после матча со сборной США. Когда еще нас судил американский арбитр, и он не засчитал шайбу. Очень близко к сердцу это принял. Думаю, не только я один в нашей стране инфаркт пережил в тот момент. Когда врачи привезли в больницу и обследовали, то сказали: «Еще бы минут 15–20 задержки, и всё, горячий привет». Сейчас бы я с Господом Богом разговаривал о хоккее, — рассказывал Овечкин-старший.

В последние годы отец по состоянию здоровья больше не ездил в США на матчи сына, но продолжал смотреть их по телевизору. В 2018-м Александр в первый и пока единственный раз в карьере завоевал Кубок Стэнли и привез трофей в Москву, чтобы показать отцу.

Вряд ли на планете были люди счастливее, чем Михаил Викторович в тот момент.

Когда я протянул отцу кубок, он был самым счастливым человеком в мире. Отец был моим личным тренером. Он говорил мне, что я должен был делать и как это осуществить правильно, — это уже воспоминания Ови.

Последнее на сегодняшний день грандиозное достижение Александра — юбилейная 800-я шайба в НХЛ. Он опередил Горди Хоу и стал вторым бомбардиром за всю историю лучшей хоккейной лиги, впереди только Уэйн Гретцки.

Эта шайба была заброшена в текущем сезоне и отец видел ее по телевизору.

Включаем, а там все уже Сашу с первой шайбой поздравляют. Мы ее только в повторе увидели. Зато посмотрели, как весь стадион «Чикаго» бросал ему кепки в честь хет‑трика, — рассказывал он.

Овечкин регулярно звонил родителям после матчей. С мамой они обсуждали больше хоккей и конкретный матч, а с папой — здоровье и физическое состояние. Сам Александр неоднократно называл отношения с отцом не просто доверительными, а по-настоящему дружескими. Отца он так и называл — своим самым близким другом.



Самый ценный совет, который Александру давал отец — всегда оставаться собой, кем бы он ни стал. Не реагировать на критику. И это именно то, что делал Ови всю жизнь, не поддавался на провокации. Даже в 2022 году, когда это было сделать сложнее, чем когда-либо...



Еще одна занятная история, о которой нельзя умолчать, связана с выбитым зубом Александра. Этот инцидент случился в 2007 году во время матча «Вашингтона» и «Атланты». Ови хотел вставить зуб на место, но послушал совет отца и отказался от этой идеи. Потому что если зуб выбьют во второй раз, последствия для здоровья могут быть намного хуже. Так что этим вопросом Ови займется по завершении карьеры.