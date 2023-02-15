«Классный был мужик»: обладатель кубка Стэнли об отце Александра Овечкина Хоккеист Максим Кузнецов поделился воспоминаниями об отце Александра Овечкина

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Михаил Овечкин с сыном Александром Овечкиным

Казахстанский хоккеист и обладатель кубка Стэнли-2002 Максим Кузнецов рассказал NEWS.ru, что отец игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил был «классным мужиком». Кузнецов добавил, что Овечкин-старший очень любил спорт и всегда был рядом с хоккеем.

Сашку я давно знаю и отца его знал. Он мужик классный был, очень сильно увлеченный спортом, причем всеми возможными его видами. И он постоянно был рядом с хоккеем, рядом с нами. Сашке же пожелаю держаться. Самый лучший ответ всему этому будет увидеть со временем очередной Сашкин рекорд. Да и его отцу это было бы очень приятно, — заявил Кузнецов.

15 февраля на 72-м году жизни скончался Михаил Овечкин. Накануне его сын в срочном порядке покинул расположение своей команды в Вашингтоне и вылетел в Москву. Сообщалось, что у отца Овечкина началось обострение расслаивающей аневризмы. По данным журналистов, Михаил Овечкин был госпитализирован еще 10 января, в больнице у него нашли злокачественное образование.