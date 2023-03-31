Забить, отдать, подраться: чем известен Горди Хоу, чей рекорд побил Овечкин Четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, который провел 33 сезона на профессиональном уровне, могло бы исполниться 95

Фото: AP/TASS

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Авко канадский хоккеист Горди Хоу

31 марта канадскому хоккеисту Горди Хоу могло бы исполниться 95 лет. Он был величайшим игроком поколения и долгое время сохранял рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (801). В конце XX века достижение перекрыл Уэйн Гретцки, а совсем недавно канадца обошел россиянин Александр Овечкин. Рассказываем подробнее об этом выдающемся спортсмене и его наследии.

Родился в семье американца и немки

Будущий хоккеист появился на свет в 1928 году в канадской провинции Саскачеван. Его отец — уроженец американского штата Миннесота, а мать родилась в Штутгарте. Мальчик с раннего детства опережал сверстников в физическом развитии, поэтому родители решили отдать его в хоккей. Карьеру Хоу начинал в команде «Кинг Джордж» из Сакстауна, изначально его определили на позицию вратаря. Со временем тренеры решили, что Хоу будет полезнее в поле, и отправили его сначала в защиту, а затем сделали крайним форвардом.

В возрасте 15 лет талантливый юноша привлек внимание скаутов «Нью-Йорк Рейнджерс», которые пригласили его в тренировочный лагерь. Однако парень сильно скучал по дому и досрочно покинул расположение команды. Спустя год форварда пригласил на просмотр «Детройт Ред Уингс», и на этот раз у повзрослевшего канадца не возникло проблем с адаптацией. Хоу удалось произвести впечатление на тренеров «Детройта», клуб подписал с ним первый профессиональный контракт.

Фото: HC Detroit Red Wings/Instagram.com/Global Look Press В 1952 году Горди Хоу выигрывает трофей Харта как самый ценный игрок НХЛ

Форвард дебютировал в НХЛ в возрасте 18 лет

Дебют состоялся в сезоне-1946/1947, к этому моменту нападающий набрал 48 очков в 51 матче за «Омаха Найтс» — фарм-клуб «Детройта». Однако первый сезон в элите не вышел выдающимся для Хоу: он забросил всего семь шайб и сделал 15 передач в 58 встречах «регулярки». В пяти встречах плей-офф форвард не отметился результативными действиями.

В следующем сезоне Хоу определили в тройку нападения к Сиду Абелю и Теду Линдсему, и сочетание постепенно стало одним из лучших в лиге. В сезоне-1949/1950 Горди отметился 35 голами и 33 пасами в «регулярке» и с тех пор никогда не покидал список претендентов на звание лучшего бомбардира НХЛ, шесть раз ему удавалось победить в этой гонке.

Фото: detroitredwings/Instagram.com/Global Look Press В 1962 году Горди Хоу забивает свой 500-й гол в карьере

Нападающий четыре раза выиграл Кубок Стэнли с «Детройтом»

Первый титул Хоу завоевал в 1950 году, после чего его команда выигрывала в плей-офф в 1952, 1954 и 1955 годах. В победном для «Детройта» сезоне-1951/1952 форвард получил «Харт Трофи» — приз, который вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате. После этого ему еще пять раз вручали награду.

Расцвет карьеры Хоу пришелся на период, когда в лиге многие команды исповедовали жесткий оборонительный хоккей с обилием силовой борьбы, поэтому счет в матчах часто был больше похож на футбольный. Тенденция начала меняться с середины 1960-х, и в сезоне-1968/1969 форвард впервые преодолел отметку в 100 набранных очков в регулярном чемпионате.

На старте сезона-1970/1971 у Хоу обострился артрит левой кисти, он пропустил несколько месяцев и принял решение завершить карьеру.

Фото: HC Detroit Red Wings/Instagram.com/Global Look Press 14 апреля 1955 года Горди Хоу забил победный гол в седьмой игре финала Кубка Стэнли 1955 года

Через два года после окончания карьеры Хоу предложили вернуться

К канадцу обратился клуб «Хьюстон Аэрос», который предложил Хоу возобновить карьеру. Команда представляла Всемирную хоккейную ассоциацию, которая объединяла клубы из США и Канады и задумывалась как конкурент НХЛ. Хоу ответил согласием, на решение канадца повлиял тот факт, что в «Хьюстоне» играли двое его сыновей.

Хоу успешно перенес операцию на кисти и в первом же сезоне стал лучшим игроком ВХА, а его команда завоевала чемпионский титул. В следующем сезоне «Аэрос» повторили успех, а в 1977-м Горди вместе с сыновьями перешел в другой клуб ВХА «Хартфорд Уэйлерс». Спустя два года лига объединилась с НХЛ, и Хоу смог провести еще один сезон в знакомом чемпионате. Последнюю игру в НХЛ он провел в возрасте 52 лет в апреле 1980 года. После этого спортсмен окончательно объявил о завершении карьеры.

Фото: Toronto Star Archives/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Горди Хоу и сыновья

Какое наследие оставил Хоу

Хотя еще один матч в профессиональном хоккее у Хоу все-таки состоялся. В 1997 году он на одну смену вышел в матче Международной хоккейной лиги за «Детройт Вайперс». Это позволило ему стать единственным игроком в истории, который принял участие во встречах на профессиональном уровне в шести разных десятилетиях.

Хоу сочетал любовь к красивому хоккею со страстью к силовым приемам и дракам. В 11 из 26 сезонов в НХЛ Хоу получал больше штрафных минут, чем зарабатывал очков за результативность. Мощный форвард никогда не избегал силовой борьбы и в молодости часто участвовал в драках. В 1980-х журналисты даже придумали специальный статистический показатель, который назвали «хет-трик Горди Хоу». Чтобы его оформить, нужно в одной игре забросить шайбу, сделать результативную передачу и подраться.

Фото: Toronto Star Archives/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 23-кратный участник матчей всех звёзд НХЛ Горди Хоу

Рекорды Горди Хоу по количеству очков и голов в НХЛ побил Уэйн Гретцки

Канадцу долгое время принадлежали два главных рекорда НХЛ, которые превзошел его соотечественник Уэйн Гретцки. В 1989-м форвард набрал 1851-е очко за результативность и стал лидером по этому показателю, а спустя пять лет забросил 802-ю шайбу и стал первым снайпером лиги за всю историю. Хоу оба раза присутствовал на исторических матчах и лично поздравлял Гретцки с новым рекордом.

Овечкин вырвался на второе место в списке лучших снайперов в декабре 2022 года, но Хоу поздравить россиянина с этим достижением уже не мог. Легендарный хоккеист скончался в июне 2016-го. За четыре года до этого у канадца диагностировали деменцию, а в 2014-м он перенес инсульт.

За Хоу после исторического матча Овечкина выступил его сын Марк. «Ты — все, чем гордились бы мои мать и отец, и я знаю, что если бы они были здесь сегодня, они были бы на этом хоккейном матче. Они были бы первыми, кто поздравил бы тебя», — заявил Хоу-младший.