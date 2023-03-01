Дзюба дал громкое интервью о Путине, «Зените» и хоум-видео: лучшие цитаты Один из самых известных футболистов России рассказал о политических взглядах, главных моментах карьеры и интимном видео

Фото: fclm

Игрок ФК «Локомотив» Артем Дзюба после окончания матча 1/4 Кубка России по футболу между ФК «Локомотив» (Москва) и ФК «Спартак» (Москва)

Артем Дзюба — один из самых узнаваемых героев российского спорта. Многие знают его как классного футболиста, помнят по игре за «Спартак», «Зенит» и сборную России. Но не меньше людей слышали о Дзюбе из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении всей карьеры. Сейчас 34-летний форвард играет за «Локомотив», и во время зимних сборов команды он дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Приводим самые интересные цитаты футболиста о политике, футболе и том самом видео.

Про политику

Артем редко высказывал открыто свои политические взгляды, поэтому эта часть интервью может показаться сенсационной.

Мы за правое дело.

Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История все рассудит глобально в дальнейшем. Сейчас я полностью за президента, за Путина, прямо не скрываю. За свою страну. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История рассудит, кто прав, кто неправ, а я до конца буду верить: мы за правое дело.

Маски сброшены.

Я долго думал, хочу ли за границу. Были моменты, когда хотел уехать в Германию, в Италию, разговоры были. В Англию хотел в один период, но сейчас не хочу. Даже если бы меня позвали (а меня не позовут), я бы не поехал. Из-за ситуации, из-за радикального отношения к нам. Считаю, это некрасиво. Сняли все свои маски и показали все свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу. Я в Турции почувствовал, что мне не хватает русской речи. Вот когда вернулся в Россию, я вот так вышел (вдыхает носом): «Ах! Наконец-то я дома». Вот прямо все ушло.

Небинарные личности.

Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама. Нету вот этого всего непонятного: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей, еще что-то... Горжусь, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет — в нашей стране мужчина с женщиной. Родители — папа и мама. Ценности — семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но что массово происходит в мире, мне не нравится.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба с женой Кристиной и сыновьями фотографируется с кубком после церемонии награждения игроков ФК «Зенит» — чемпионов России по футболу

Про то самое видео

Вряд ли найдется много людей, которые не поймут, про какое видео речь. Но на всякий случай дадим подсказку: оно интимного характера, и Дзюба на нем один. Вот что он думает про ту историю спустя почти три года.

Фанаты отвернулись.

Первое время было очень тяжело и больно. Тут же была игра с «Краснодаром», для меня это был самый тяжелый матч. Привык, что все поддерживают, а тогда «вираж» стал освистывать во время пробития пенальти. Именно тогда мне стало больно и грустно. Знаю, что ходила байка — голы Дзюбы не считаем. Тогда все смеялись: «Какое бы место вы тогда заняли?»

Девушки раздевали глазами.

Было неприятно, но потом я стал относиться к этому спокойно и смешно. Идешь по улице, а тебя девушки глазами раздевают и голым представляют. Было забавно! Думаешь: «Это я вас должен раздевать взглядом, а не наоборот». А они такие: «Ну привет». Тогда точно понимал, что они смотрели это видео. Почти все видели! То есть в дальнейшем это добавило мне популярности. И женского внимания добавилось, и, к моему сожалению, мужского. Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень. Сейчас армия «этих ребят» расстроится, но, увы и ах! Я не ваш, парни!

Про футбол

Два главных клуба в карьере Дзюбы — это «Спартак» и «Зенит». За первый он выступал с детско-юношеской школы до 2015 года, за второй — с 2015-го по 2022-й. Мог бы Дзюба вернуться в один из двух главных клубов своей жизни?

Это теперь «Зенит» Рио-де-Жанейро.

Я в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое. Обратно в «Зенит» нет смысла идти. Я не бразилец и не собираюсь менять паспорт.

«Спартак» — не вариант.

«Спартак» — неправильная история будоражить людей. Есть все еще болельщики, которые на меня обижены. Ну зачем это заново бурлить? Тем более у них есть Соболев и Николсон. Не думаю, что у них есть нужда. Все остальные клубы не рассматривал.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Игрок «Зенита» Артём Дзюба радуется забитому голу в матче 5-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)

Также Дзюба пообещал, что когда закончит карьеру, то раскроет всю правду про всех и каждого и про всё, через что он на протяжении всех этих лет проходил. Может быть, даже книгу напишет. Это точно будет бестселлер, но пока этой книги нет, можно еще немного последить за Дзюбой на футбольном поле. В эти выходные возвращается РПЛ, где Артему потребуется много забивать, чтобы спасти «Локомотив» от вылета из элиты.