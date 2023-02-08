Дзюба перейдет в «Локомотив»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Дзюба

Нападающий Артем Дзюба станет игроком московского «Локомотива», сообщает «Чемпионат». Утром 8 февраля 34-летний спортсмен прибыл на базу клуба для прохождения медосмотра.

Контракт будет рассчитан до конца сезона-2022/23. Зарплата футболиста, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 2,5 млн рублей в месяц.

Как сообщает Sport24, контракт Дзюбы с «Локо» уже подписан, нападающий будет играть под седьмым номером.

Вместе с Дзюбой в «Локомотив» переходит другой экс-игрок «Зенита» и сборной России, крайний защитник Игорь Смольников.

Перед этим Дзюба играл за турецкий «Адана Демириспор». 6 ноября стало известно, что форвард расторг с ним контракт. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2023 года. В составе турецкого клуба экс-игрок сборной России провел лишь пять матчей, забив один гол.

«Локомотив» в текущем сезоне выиграл три матча, четыре свел вничью и десять проиграл. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице из 16.