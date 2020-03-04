Со следующего сезона регламент Кубка России претерпит серьёзные изменения, в том числе и по части увеличения призового фонда. А пока команды бьются за собственный престиж и гарантированное место в групповом турнире Лиги Европы, которое получит победитель Кубка. NEWS.ru представляет четвертьфинальные пары турнира, отмечая особенности каждого противостояния.

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Обе команды не без скандалов провели свои поединки первого тура чемпионата страны после зимних каникул. В Санкт-Петербурге инциденты имели место на трибунах, где фанаты «сине-бело-голубых» пытались проникнуть на сектора с болельщиками московского «Локомотива», что могло привести к массовым беспорядкам, особенно учитывая стабильно высокую посещаемость домашних матчей «Зенита» на «Газпром Арене».

А вот в столице Чечни множество вопросов и претензий у игроков и тренеров (по большей части гостевой команды из Ростова-на-Дону) вызвало судейство рефери из Санкт-Петербурга Сергея Лапочкина. Встреча «Ахмата» и «Ростова» в итоге закончилась вничью (1:1), однако на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарной комиссии Российского футбольного союза (КДК РФС) будет рассмотрена жалоба клуба с берегов Дона, насчитывающая десять (!) пунктов.

Если вернуться к делам чисто футбольным, «Зенит» с «Локомотивом» тоже не выявили победителя (0:0), и некоторые эксперты и болельщики связали осечку безоговорочного лидера чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с отсутствием Артёма Дзюбы. Ударный форвард петербуржцев пропустил игру с «красно-зелёными» из-за небольшого повреждения. Вполне вероятно, что и в кубковой встрече с «Ахматом» Дзюба тоже не сможет сыграть. А это означает, что у грозненцев появляются дополнительные шансы остановить действующего чемпиона страны на пути к «золотому дублю», то есть завоеванию обоих трофеев российского футбола в одном сезоне.

akhmatgrozny/instagram.com

Для команды Игоря Шалимова, которая борется за выживание в РПЛ, выигрыш Кубка России станет единственным шансом спасти нынешний сезон. Но для этого нужно последовательно решить две сверхзадачи: обыграть сначала «Зенит», а затем в полуфинале — победителя главного столичного дерби «Спартак» — ЦСКА, речь о котором пойдёт ниже.

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург)

Казалось бы, в этой паре фаворит очевиден. «Шинник» — всего лишь середняк Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — второго по рангу дивизиона российского футбола, а уральцы, хоть и не входят в число топ-клубов РПЛ, закрепили за собой звание команды с характером, дважды (в 2017 и 2019 годах) добравшись до финала Кубка России.

Правда, в обоих случаях последний шаг к трофею екатеринбуржцам не позволял сделать столичный «Локомотив», ещё более искушённый и матёрый кубковый боец, ведомый мэтром Юрием Сёминым.

В нынешнем розыгрыше «шмели» сначала победили в Новороссийске «Черноморец» (2:0), а затем дома после ничьей (2:2) в основное и дополнительное время лишь в серии пенальти (5:4) одолели тульский «Арсенал». Ярославцы тоже два предыдущих раунда преодолели благодаря более точному исполнению послематчевых 11-метровых: в 1/16 финала на своём поле был пройден ФК «Сочи» (0:0, 5:4 по пенальти), в 1/8-й — «Нижний Новгород» в гостях (2:2, 3:0 по пенальти).

Шинник Ярославль/facebook.com

Так что не будем торопиться заранее записывать «Урал» в полуфиналисты нынешнего розыгрыша. Кубок всегда непредсказуем, и футболисты «Шинника» постараются в очередной раз это доказать.

«Спартак» (Москва) — ЦСКА

Безусловный гвоздь программы четвертьфинальной стадии Кубка России. Любопытно, что диспозиция сил в столичном дерби после зимней паузы изменилась. Если по осени «армейцы» считались в этом противостоянии явными фаворитами, то теперь шансы «красно-белых» котируются, по крайней мере, ничуть не ниже, чем у принципиального соперника.

Многое в оценке сил соперников изменил прошедший в минувшие выходные тур РПЛ. «Спартак» в другом московском дерби — с «Динамо» — выглядел весьма убедительно, старался строго выполнять тактические задумки своего главного тренера Доменико Тедеско и одержал заслуженную победу (2:0). ЦСКА же на своём поле против «Урала», откровенно говоря, не впечатлил и вполне мог закончить встречу поражением, если бы не фантастический гол Марио Фернандеса в самой концовке, принесший «красно-синим» спасительную ничью (1:1).

Когда в осенней части сезона «Спартак» медленно, но верно сползал вниз в турнирной таблице чемпионата РПЛ, все в один голос твердили, что у Тедеско остаётся единственная лазейка в Лигу Европы — как раз через победу в Кубке России. Но если ЦСКА будет так же терять очки, как в недавнем поединке с «Уралом» (а «армейцам» в чемпионате ещё играть с «Зенитом», «Локомотивом», «Ростовом», «Динамо» и тем же «Спартаком»), то о борьбе за путёвку в Лигу чемпионов команде Виктора Гончаренко можно будет забыть. А значит, актуальной станет задача завоевать хотя бы Кубок страны.

Виктор Гончаренко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит также напомнить, что в минувшие выходные дерби «Динамо» — «Спартак» сопровождалось несколькими жёсткими драками болельщиков, в которых принимали участие и фанаты «красно-синих», как известно, находящиеся в одном лагере с «бело-голубыми» коллегами. Так что полиции не мешало бы усилить меры предосторожности на подступах к «Открытие Арене» за несколько часов до начала кубкового поединка, и не ослаблять бдительности во время и после окончания матча.

«Химки» (Московская область) — «Торпедо» (Москва)

Поединок двух лидеров ФНЛ мог бы рассматриваться как противостояние будущих представителей премьер-лиги, если бы не одно «но». Руководители обоих клубов несколько месяцев назад, ещё перед зимней паузой с разной степенью «прозрачности» намекнули, что выход в РПЛ вовсе не является для них приоритетной целью сезона.

В «Торпедо», видимо, решили, что выходить в элитный дивизион без собственного стадиона (а проект реконструкции арены на Автозаводской рассчитан на несколько лет) выйдет себе дороже, поскольку потребуется куча денег на аренду, например, спартаковской «Открытие Арены» в Тушино. В «Химках» заявили, что клуб не имеет инвестора, способного покрыть все расходы команды в РПЛ. Под этим соусом подмосковный клуб даже расстался с прежним главным тренером Андреем Талалаевым и пригласил на освободившуюся вакансию Сергея Юрана, ранее работавшего с красногорским «Зорким» в третьем по рангу дивизионе российского футбола — ПФЛ (Профессиональной футбольной лиге).

FC Torpedo Moscow, ФК Торпедо Москва/facebook.com

Юран, кстати, сразу после назначения заявил, что вовсе не отказывается с «Химками» от борьбы за путёвку в премьер-лигу, тем более что ситуация с инвестором весной может измениться в лучшую сторону. А уж попытаться выиграть Кубок для подмосковной команды, располагающей собственной вполне современной «Ареной Химки», неоднократно принимавшей матчи Лиги чемпионов, как говорится, сам Бог велел.

Впрочем, и «автозаводцы» наверняка имеют свои планы на этот трофей, который может стать первым в карьере начинающего тренера Сергея Игнашевича. Дополнительным стимулом для химчан и торпедовцев должен стать тот факт, что победитель этой встречи в полуфинале встретится с лучшей командой из пары «Шинник» — «Урал». То есть биться за выход в финал придётся не с «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком», а с соперником сопоставимого уровня.

Да и сама по себе дуэль наставников Юран — Игнашевич может стать своеобразным украшением четвертьфинальной стадии Кубка России.