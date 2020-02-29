Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Матчи 26 тура чемпионата Италии по футболу были перенесены на 13 мая из-за вспышки коронавируса в стране.

Были перенесены матчи: «Ювентус» — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — «Спал» и «Сассуоло» — «Брешиа». Игры должны были состояться 29 февраля и 1 марта. Изначально планировалось,...