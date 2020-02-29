Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.
Счёт на 72-й минуте встречи открыл полузащитник екатеринбургской команды Эрик Бикфалви. Защитник ЦСКА Марио Фернандес сравнял счёт, забив на первой дополнительной ко второму тайму минуте.
Ранее в стартовом поединке 20-го тура РПЛ — первом матче в чемпионате страны после зимней паузы — самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» — 1:1, писал NEWS.ru.
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