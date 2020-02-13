Исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил изменение структуры проведения Кубка России на сезон-2020/21.
Заседание исполкома, на котором было принято решение, прошло 13 февраля в Доме футбола,
Согласно реформе, клубы — участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не в 1/16 финала, как это происходит на данный момент.
Ранее общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за проведение реформ в Кубке России, писал NEWS.ru.
На исполкоме также было приняло решение о том, что финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 пройдёт в Екатеринбурге 13 мая на стадионе чемпионата мира по футболу — 2018 «Екатеринбург Арена».
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