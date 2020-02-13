https://static.news.ru/photo/67eb40fc-4e53-11ea-9211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил изменение структуры проведения Кубка России на сезон-2020/21.

Заседание исполкома, на котором было принято решение, прошло 13 февраля в Доме футбола, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена исполкома РФС Лом-Али Ибрагимова.

Согласно реформе, клубы — участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не в 1/16 финала, как это происходит на данный момент.

Ранее общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за проведение реформ в Кубке России, писал NEWS.ru.

На исполкоме также было приняло решение о том, что финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 пройдёт в Екатеринбурге 13 мая на стадионе чемпионата мира по футболу — 2018 «Екатеринбург Арена».