Футбольный клуб «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» в московском дерби со счётом 2:0. Счёт встречи открыл Зелимхан Бакаев. Точку удалось поставить Роману Зобнину, который забил первый гол в этом сезоне. Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско крайне редко говорит об отдельных игроках, но после победы в первом матче второй половины чемпионата России рассказал, кто из подопечных успешно провёл матч.

— Рады, что победили, мы провели очень хорошую игру. Победа была заслужена, однако, у «Динамо» было два опасных момента, и оба у Николая Комличенко, он мог нас наказать. Я считаю такие ситуации недопустимыми. Надо над ними работать, чтобы подобное не повторялось. Забей он — было бы 1:1 и ситуация усложнилась. Будем над этим работать, — начал Тедеско.

— Роман Зобнин выглядел просто великолепно, мы давно его таким не видели, с чем это связываете: с тем, что он многофункциональный игрок, с тем, что он играл против бывшей команды или тем, что вернулся на исходную позицию и больше не хочет играть на правой бровке, а находится в центре поля?

— Не хотел бы, конечно, говорить отдельно о футболистах, потому что считаю, что победа над «Динамо» — это заслуга всего коллектива, но раз вы так настаиваете... Рома провёл прекрасный матч, хорошо смотрелся. Касаемо позиции, он прекрасно показывал себя в прошлых матчах крайним защитником. Тем не менее, у нас было время, чтобы подтянуть игроков на эту позицию: против «бело-голубых» вышел Рассказов, ещё есть Ещенко в запасе, что позволило Роману вернуться на своё более привычное место. Но я считаю, что при необходимости и на краю себя достойно покажет, он достаточно универсальный игрок.

Доменико Тедеско Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Впереди матч с ЦСКА. Будет ли проведена ротация? Насколько гибким будет «Спартак»? Или победный состав в данном случае не меняют?

— Мне часто задают вопросы про состав, особенно на предматчевых пресс-конференциях, но я повторюсь: я не отвечаю на них, дабы не давать пищу своим соперникам и коллегам. По поводу ротации к ЦСКА, мы посмотрим, в каком состоянии ребята, как будут восстанавливаться, но вечером начнём готовиться к следующей игре.

— В целом «Спартак» провёл хороший матч, но на правом фланге некоторые проблемы, в частности, от Рассказова приходило очень много моментов. Как будете с этим бороться?

— Я считаю, Николай Рассказов провёл хорошую игру, прессинговал, с силой бежал до конца. Что касается атак, я не настолько уверен, что соперник больше атаковал со стороны Коли. «Динамо» хорошая команда. Не один Коля отвечает за фланг и должен закрывать зону, очень важна работа наших восьмёрок, нападающих, которые могут смещаться на фланг, когда Крал из защиты поднимается в атаку, даже центральные защитники должны перемещаться на фланг.

Николай Рассказов (слева) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Как вам Александр Соболев в этом матче и считаете ли его уровень высоким?

— Александр Соболев отличный игрок, молодой профессионал, постоянно учится. Приятно видеть, как он смотрит на наши теоретические занятия чуть ли не с открытым ртом. Против «Динамо» у него было несколько хороших моментов в первом тайме, к сожалению, не получилось забить. Надеемся, это следующий шаг.

— Перед матчем и после уже случились массовые драки между болельщиками. Будет ли обращение к фанатам?

— Я не знал об этом, сожалею, что подобное произошло, мне жаль, что это случилось, не одобряю подобное поведение, считаю, что можно защищать команду чисто. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос, потому что это не моя работа.

— Крал сыграл единственным опорным полузащитником. Это достаточно рискованный шаг, не кажется ли вам?

— Не понял вопроса. Какие могут быть риски? Многие клубы играют 4-3-3 с одним опорным полузащитником, при этом четыре защитника находятся на последней линии, мы же играем в пять. Более того рядом с Кралом постоянно работают наши восьмёрки, которые могут помочь. Алекс сам является универсальным игроком: он может быть и восьмёркой, и центральным защитником, и опорным.

— Когда стоит ждать Наиля Умярова в строй? И будет ли ему сложно завоевать обратно своё место в составе?

— Потеря Наиля Умярова очень серьёзна для нас. Он показал, на что сопобен, прекрасно сыграл за основную команду несколько матчей. Даже если ему будет сложно завоевать место в стартовом составе, я считаю, что это хороший знак, значит, есть конкуренция в команде. Надеюсь, у него всё будет хорошо.

— Спасибо за подготовку коллектива, потому что по матчу было видно, что физически команда готова. Коля Рассказов поучаствовал в голе, но было несколько ошибок, после чего вы долгое время с ним разговаривали. Если не секрет, что успели обсудить?

— Прежде всего хочется поблагодарить за комплимент. Первый раз меня в России похвалили. Легче всего после победы сказать, что всё было хорошо, но я не такой человек. Равно как и после поражения нельзя сказать, что всё было плохо, всегда надо искать положительные моменты.

А Колю я позвал потому, что он надел новые бутсы, я его подозвал, сказал: «Классные бутсы, Коль, тоже такие хочу».

Наставник «Динамо» Кирилл Новиков остался краток. Не так 39-летний специалист надеялся начать вторую часть сезона. На послематчевой пресс-конференции он признался, что огорчён результатом.

Кирилл Новиков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Разочарован результатом, хотели порадовать наших болельщиков, но, к сожалению, не смогли это сделать. Но я не могу предъявить претензии к игрокам, они сделали всё возможное, выложились на двести процентов, но «Спартак» реализовал свои моменты, мы — нет, поэтому такой результат, — подытожил Новиков.

— Во втором тайме выпустили Николая Комличенко и началась совершенно другая игра. Не считаете, что надо ему надо было выходить на поле с первых минут?

— Нет, не считаю, мы планировали сделать так, чтобы три наших нападающих в первом тайме проделали большую скоростную работу. Мы учитывали, что у «Спартака» медленные защитники, надеялись за счёт этого и переиграть. Было понимание, что с такой манерой игры защитники «красно-белых» подустанут. Так и получилось. И если бы он реализовал два своих момента, игра сложилась бы иначе, и мы говорили о том, что всё сделали правильно.