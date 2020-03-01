https://static.news.ru/photo/36e286fa-5c09-11ea-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что ответственные лица, допустившие стычку фанатов на матче с «Локомотивом» (0:0), будут наказаны.

Сейчас идёт расследование. Люди, которые должны были отвечать за то, чтобы таких инцидентов не было, будут наказаны, — сказал Медведев в интервью ТАСС.

В ходе матча на «Газпром Арене» один из фанатов «Зенита» проник на гостевой сектор, чтобы отобрать у болельщиков «Локомотива» флаг. Произошла стычка. Пресс-служба «железнодорожников» позже указала, что фанат был в нетрезвом состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что петербургский футбольный клуб «Зенит» и московский «Локомотив» не смогли забить друг другу мячи в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был удалён со скамейки запасных за споры с арбитром на 24-й минуте матча. В конце матча травму колена получил защитник москвичей Ведран Чорлука и был заменён.