https://static.news.ru/photo/bba06e66-5907-11ea-924d-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не сыграет в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с московским «Локомотивом». Игру, которая должна состояться 29 февраля в Санкт-Петербурге, 31-летний форвард пропустил из-за травмы.

Об этом сообщает Sport24.

В 165 играх за клуб из Санкт-Петербурга Дзюба забил 65 мячей. В нынешнем чемпионате страны нападающий с 11 голами лидирует в споре бомбардиров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Артём Дзюба повредил ногу во время товарищеского матча с минской командой «Динамо» в Турции. По словам тренера команды Сергея Семака, нападающего толкнули в первом тайме, но он продолжил играть. Во втором тайме Дзюба попросил заменить его из-за боли в ноге. Футболиста отправили на медицинское освидетельствование, Семак надеялся, что травма окажется несерьёзной.