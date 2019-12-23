Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил контракт со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.

Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Мне очень приятно работать здесь. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт, — сказал Игнашевич.

Ранее бывший защитник сборной России Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Он станет одним из помощников главного тренера команды Дмитрия Парфёнова, писал NEWS.ru.

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