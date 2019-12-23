Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил контракт со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.
Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года, сообщает пресс-служба «Торпедо».
Мне очень приятно работать здесь. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт, — сказал Игнашевич.
Ранее бывший защитник сборной России Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Он станет одним из помощников главного тренера команды Дмитрия Парфёнова, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен