Сергей Юран стал новым главным тренером футбольного клуба «Химки».
В ближайшее время Юран присоединится к команде на стартовавшем сборе в Турции, сообщает пресс-служба «Химок».
Юран уже возглавлял подмосковную команду в 2008 году. Предыдущим местом работы специалиста был другой подмосковный клуб «Зоркий», выступающий в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Ранее стало известно, что бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора Романа Бабаева по спортивным вопросам, писал NEWS.ru.
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