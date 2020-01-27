https://static.news.ru/photo/04c8ef82-40fd-11ea-97f4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: fckhimki/instagram.com

Сергей Юран стал новым главным тренером футбольного клуба «Химки».

В ближайшее время Юран присоединится к команде на стартовавшем сборе в Турции, сообщает пресс-служба «Химок».

Юран уже возглавлял подмосковную команду в 2008 году. Предыдущим местом работы специалиста был другой подмосковный клуб «Зоркий», выступающий в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Ранее стало известно, что бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора Романа Бабаева по спортивным вопросам, писал NEWS.ru.