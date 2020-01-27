Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов.
Березуцкие назначены заместителями генерального директора Романа Бабаева по спортивным вопросам, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления, — сказал Василий Березуцкий.
Березуцкие 29 января отправятся на сбор в Кампоамор вместе с основным составом ЦСКА, после чего посмотрят на молодёжную команду, а также изучат работу скаутской службы.
После завершения игровой карьеры Березуцкие входили в тренерский штаб нидерландского «Витесса», который возглавлял бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. В ноябре 2019 года они покинули клуб вместе с ним.
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