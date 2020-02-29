https://static.news.ru/photo/0c3fe316-5b1e-11ea-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcrostov/instagram.com

Футбольный клуб «Ростов» на домашнем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, забив мяч на 45-й минуте матча. Нападающий грозненской команды Одисе Роши сравнял счёт на 49-й минуте, реализовав пенальти.

На 59-й минуте арбитр показал красную карточку защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову, но спустя несколько минут после просмотра VAR удаление было отменено.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0. В других матчах 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1).