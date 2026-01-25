Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 00:05

Приметы 25 января — Татьянин день: студенческие традиции, караваи и халява

Татьянин день: приметы Татьянин день: приметы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

25 января верующие особо почитают Татиану Римскую. В народе дату прозвали Татьянин день или Бабий кут. Это был особенный женский день, посвященный хозяйкам и домашнему очагу. Позже, в 1755 году, этот день стал днем основания Московского университета, превратившись в веселый праздник студенчества. В народе говорили, что Татьяна и каравай печет, и дорожки по реке бьет, и в танце идет.

Погодные приметы на Татьянин день, 25 января

  • Если на Татьяну светит солнце — это к раннему прилету птиц и скорой весне.

  • Снег в этот день предвещал дождливое и сырое лето.

  • Проглядывающее сквозь тучи солнце сулило хороший урожай ягод и фруктов.

  • Морозная и ясная погода — к доброму урожаю хлеба; теплая и метельная — к засухе или неурожаю.

  • Если на небе рано появилась луна — скоро наступит оттепель.

  • Закат с красным оттенком предвещал сильный ветер на следующий день.

Приметы 25 января Приметы 25 января Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 25 января

Сегодня советуем покормить птиц. Считалось, что доброе отношение к птицам на Татьяну привлечет удачу на всю весну.

Что можно и нужно делать 25 января

Считалось, что каждая хозяйка должна была накормить семью «солнечным» хлебом, чтобы привлечь в дом тепло и достаток. По тому, как пекся каравай, гадали о будущем семьи.

  • Холмик посередине — жизнь пойдет в гору, ждите успеха.

  • Ровный и гладкий — год пройдет спокойно и без потрясений.

  • Если каравай треснул — это считалось тревожным знаком, сулящим перемены или ссоры.

  • Пригорела корочка — ее отдавали съесть самому младшему в семье, чтобы он был удачливым.

Девушки выносили ковры на реку или чистый снег. Верили, что если хорошо вычистить половики в этот день, то и в душе наступит порядок.

Студентам можно было дополнительно позвать шару или халяву. Популярная традиция: выйти на балкон или выглянуть в окно, потрясти зачеткой и трижды крикнуть: «Шара, приди!». Если кто-то в ответ крикнет «Уже в пути!», сессия будет легкой.

Любая помощь нуждающимся в этот день возвращалась сторицей.

Традиции 25 января: что можно и нужно делать? Традиции 25 января: что можно и нужно делать? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Чего нельзя делать 25 января

  • Ссориться с близкими. Любой конфликт в семейном кругу в Татьянин день мог затянуться на долгие месяцы. Особенно важно было не ругаться с женщинами.

  • Оставлять беспорядок в доме. Считалось, что святая Татьяна любит чистоту; если в доме грязно, она может лишить хозяев своего покровительства.

  • Студентам — учиться и читать конспекты. Бытовало суеверие: если учиться 25 января, все выученное «вылетит» из головы на экзамене. В этот день полагалось только отдыхать.

  • Отказывать в помощи. Тот, кто пожадничает или проигнорирует просьбу о еде, сам мог оказаться в нужде.

  • Заниматься тяжелым ремеслом. Женщинам не рекомендовалось шить, вязать или прясть — это был день праздника и «солнечного» хлеба.

Об истории Татьяниного дня читайте в нашей статье.

приметы
народные приметы
обычаи
традиции
запреты
фольклор
культура
суеверия
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Насиловал, убивал, снимал голыми: как плотник 4 года кошмарил Подмосковье
В центре Миннеаполиса протестующие строят баррикады от полиции
Мирошник рассказал, для чего Украина атаковала Россию во время переговоров
Ребенок пострадал в ДТП с микроавтобусом в Домодедово
В Белгородской области из-за атаки ВСУ повреждены энергетические объекты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 января 2026 года
Захарова раскрыла, что ждет причастных к атаке ВСУ на медиков
Приметы 25 января — Татьянин день: студенческие традиции, караваи и халява
Измены жене, наркотики, побег с Украины: Владимиру Зеленскому — 48
Артиллерия ВСУ обстреляла населенный пункт в Херсонской области
В Раде раскрыли нюанс «молодежного» контракта с ВСУ
В Мурманске начали открывать пункты помощи на улице для жителей города
Захарова указала на двуличие Зеленского
«Торпедо» разгромило СКА в матче КХЛ
Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода
Президент Румынии отверг идею референдума об объединении с Молдавией
ВСУ атаковали автомобиль с гуманитарной помощью
«Трудные времена помогают выявить сильных»: ЦСКА снова обыграл «Зенит»
В России предложили запретить распространение готовых заданий
«Бойтесь нас»: в России ответили на слова Трампа о секретном оружии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.