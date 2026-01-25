Приметы 25 января — Татьянин день: студенческие традиции, караваи и халява

25 января верующие особо почитают Татиану Римскую. В народе дату прозвали Татьянин день или Бабий кут. Это был особенный женский день, посвященный хозяйкам и домашнему очагу. Позже, в 1755 году, этот день стал днем основания Московского университета, превратившись в веселый праздник студенчества. В народе говорили, что Татьяна и каравай печет, и дорожки по реке бьет, и в танце идет.

Погодные приметы на Татьянин день, 25 января

Если на Татьяну светит солнце — это к раннему прилету птиц и скорой весне.

Снег в этот день предвещал дождливое и сырое лето.

Проглядывающее сквозь тучи солнце сулило хороший урожай ягод и фруктов.

Морозная и ясная погода — к доброму урожаю хлеба; теплая и метельная — к засухе или неурожаю.

Если на небе рано появилась луна — скоро наступит оттепель.

Закат с красным оттенком предвещал сильный ветер на следующий день.

Приметы 25 января Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 25 января

Сегодня советуем покормить птиц. Считалось, что доброе отношение к птицам на Татьяну привлечет удачу на всю весну.

Что можно и нужно делать 25 января

Считалось, что каждая хозяйка должна была накормить семью «солнечным» хлебом, чтобы привлечь в дом тепло и достаток. По тому, как пекся каравай, гадали о будущем семьи.

Холмик посередине — жизнь пойдет в гору, ждите успеха.

Ровный и гладкий — год пройдет спокойно и без потрясений.

Если каравай треснул — это считалось тревожным знаком, сулящим перемены или ссоры.

Пригорела корочка — ее отдавали съесть самому младшему в семье, чтобы он был удачливым.

Девушки выносили ковры на реку или чистый снег. Верили, что если хорошо вычистить половики в этот день, то и в душе наступит порядок.

Студентам можно было дополнительно позвать шару или халяву. Популярная традиция: выйти на балкон или выглянуть в окно, потрясти зачеткой и трижды крикнуть: «Шара, приди!». Если кто-то в ответ крикнет «Уже в пути!», сессия будет легкой.

Любая помощь нуждающимся в этот день возвращалась сторицей.

Традиции 25 января: что можно и нужно делать? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Чего нельзя делать 25 января

Ссориться с близкими. Любой конфликт в семейном кругу в Татьянин день мог затянуться на долгие месяцы. Особенно важно было не ругаться с женщинами.

Оставлять беспорядок в доме. Считалось, что святая Татьяна любит чистоту; если в доме грязно, она может лишить хозяев своего покровительства.

Студентам — учиться и читать конспекты. Бытовало суеверие: если учиться 25 января, все выученное «вылетит» из головы на экзамене. В этот день полагалось только отдыхать.

Отказывать в помощи. Тот, кто пожадничает или проигнорирует просьбу о еде, сам мог оказаться в нужде.

Заниматься тяжелым ремеслом. Женщинам не рекомендовалось шить, вязать или прясть — это был день праздника и «солнечного» хлеба.

Об истории Татьяниного дня читайте в нашей статье.