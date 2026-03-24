Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 марта 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 марта 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 марта 2026 года

24 марта мир объединяет важная медицинская тема: врачи по всему земному шару в очередной раз собираются, чтобы обсудить, как лечить туберкулез. А вот в это же время праздник в России отмечает особая категория военных — речь идет о штурманах военно-воздушных сил. Но это, конечно, далеко не все события. Если вы хотите узнать, какое событие выпало на эту дату по народному календарю, кому из именинников обязательно нужно отправить открытку на день ангела и чем запомнилось 24 марта в мировой истории, — в нашем материале собрана самая полная информация.

Праздник военных 24 марта в России: кто отмечает?

Когда возникает вопрос, какой праздник выпадает на этот день у российских военных, ответ однозначен: День штурманской службы ВВС. Это профессиональное торжество учредили в честь тех специалистов, от которых напрямую зависят точность полета и безопасность военной авиации.

В официальном календаре это событие появилось в 2000 году, хотя его история началась гораздо раньше — еще в годы Первой мировой войны, когда в Российской империи впервые создали навигационную службу для помощи летчикам. Именно штурманы сегодня играют ключевую роль: они прокладывают правильный курс воздушных судов и обеспечивают успех выполнения боевых задач. 24 марта 2026 года в воинских частях по всей стране пройдут торжественные построения, награждения отличившихся специалистов и лекции для молодых кадров.

Праздники 24 марта 2026 года: от коктейлей и белой ромашки до борьбы с депрессией

Разумеется, военные — это не единственные виновники торжества. Рассказываем, какой праздник еще выпадает на этот весенний день и какие события стоит отметить.

Памятные даты 24 марта

Международная общественность 24 марта отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его учредила ВОЗ еще в 1982 году, чтобы повысить информированность общества об этой болезни, приурочив дату к открытию Робертом Кохом возбудителя недуга. Символом события стала белая ромашка: этот цветок использовали в благотворительных акциях в поддержку больных туберкулезом еще с начала XX века.

Продолжая тему здоровья, нельзя не вспомнить еще об одной важной дате — Международном дне борьбы с депрессией. Его придумали, чтобы привлечь внимание к одному из самых распространенных психических заболеваний на планете, которое, к сожалению, нередко приводит к трагическим последствиям. Врачи напоминают: при депрессивных состояниях главное — вовремя обращаться за помощью.

Если же говорить о праздниках в мире, то в США сегодня особенно весело: активисты отмечают сразу несколько гастрономических дат — День коктейлей, День изюма в шоколаде и День чизстейка. А вот ООН призывает 24 марта вспомнить тех, кто стал жертвой грубых нарушений прав человека: пропавших без вести, похищенных, переживших пытки. Обычно в этот день правозащитники собираются на конференции, чтобы обсудить меры помощи жертвам и способы предотвращения таких преступлений. В Новой Зеландии сегодня празднуют День региона Отаго, главная гордость которого — старейший в стране университет.

Народный календарь: 24 марта — Ефимов день

По народному календарю 24 марта отмечают Ефимов день. В этот день верующие вспоминают бывшего новгородского архиепископа Евфимия, жившего в XV веке. История его жизни удивительна: он родился в семье священника Михея и его супруги Анны, которые долгие годы мечтали о ребенке. Отец дал обет: если родится сын, тот посвятит себя служению церкви. Так и случилось — уже в 15 лет Евфимий принял монашеский постриг, а став архиепископом, прославился просветительской деятельностью: восстанавливал храмы, заботился о сохранности церковных книг и вел настолько праведную жизнь, что стал для новгородцев настоящим образцом добродетели.

24 марта 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

В народе верили, что именно в Ефимов день природа окончательно просыпается после зимней спячки, а с юга начинают возвращаться птицы. Особое внимание наши предки уделяли кукушкам. Услышав ее голос, крестьяне старались позвенеть монетами в карманах — такой обряд, по поверью, привлекал в дом достаток. А вот если кукушка начинала куковать до того, как на деревьях распустились первые листочки или почки, это считалось дурным знаком: ждали голодный год. Зато такая примета сулила неудачу ворам и мошенникам.

В конце марта крестьяне уже начинали работы в саду. Обращали внимание и на погоду: если ночью выпадал иней, можно было не бояться снегопадов. А вот появление полевых мышей считалось тревожным предзнаменованием, предвещающим неурожай.

24 марта в истории: последний дворцовый переворот и первый паровоз

Любителям истории тоже есть что вспомнить. Чем же запомнилась эта дата в разные эпохи?

1801 год — в Михайловском замке Петербурга произошел последний дворцовый переворот: в результате заговора был убит император Павел I.

1802 год — британец Ричард Тревитик получил патент на изобретение паровоза.

1882 год — Роберт Кох официально заявил о том, что обнаружил бактерию — возбудителя туберкулеза.

2020 год — из-за начавшейся пандемии организаторам пришлось перенести летнюю Олимпиаду на следующий год.

В этот день родились: художник Орест Кипренский, легендарный фокусник Гарри Гудини, физик Сергей Вавилов, певцы Александр Буйнов и Иван Козловский, актриса Клавдия Шульженко. Ушли из жизни: философ Николай Бердяев, английская королева Елизавета I, российский император Павел I, писатель Жюль Верн и художник Илларион Прянишников.

Дни рождения 24 марта: Александр Буйнов

Кого поздравить с днем ангела 24 марта

Если вы ищете, кому отправить теплые слова, не забудьте об именинниках. 24 марта свои именины отмечают Василий, Ефим (а также Евфимий), Георгий, Иван (или Иоанн). Их точно стоит поздравить с днем ангела.

