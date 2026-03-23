23 марта 2026 в 18:00

Психиатр Шуров назвал главную причину плохого самочувствия весной

Психиатр Шуров: хронический стресс стал ключевой причиной весенней депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ключевая причина упадка сил в весеннее время — хронический стресс, накопленный за зиму, рассказал в беседе с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, также в этот период на самочувствии, как правило, сказывается дефицит витаминов и микроэлементов. Еще на состояние может влиять ослабленная гормональная система.

Всему виной хронический стресс, который копился всю зиму. Влияют дефициты витаминов, в частности D, и микроэлементов. Негативную лепту может вносить ослабленная гормональная система, когда возникают проблемы с щитовидной железой, половыми гормонами, например с тестостероном. Отсюда и ситуация, когда солнышка становится много, а сил нет, — пояснил Шуров.

Психиатр подчеркнул, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому обязательно стоит проконсультироваться с врачом и не заниматься самолечением.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко заявил, что весной у людей часто наблюдается ухудшение психоэмоционального состояния. По его словам, у некоторых появляются нарушения сна, усталость, ангедония и ощущение безнадежности. Он уточнил, что больше всего страдают женщины в возрасте 18–30 лет.

Михаил Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
«Замаскированная угроза»: раскрыта цель слов Трампа о перемирии с Ираном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

