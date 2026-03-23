Психиатр Шуров назвал главную причину плохого самочувствия весной

Ключевая причина упадка сил в весеннее время — хронический стресс, накопленный за зиму, рассказал в беседе с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, также в этот период на самочувствии, как правило, сказывается дефицит витаминов и микроэлементов. Еще на состояние может влиять ослабленная гормональная система.

Всему виной хронический стресс, который копился всю зиму. Влияют дефициты витаминов, в частности D, и микроэлементов. Негативную лепту может вносить ослабленная гормональная система, когда возникают проблемы с щитовидной железой, половыми гормонами, например с тестостероном. Отсюда и ситуация, когда солнышка становится много, а сил нет, — пояснил Шуров.

Психиатр подчеркнул, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому обязательно стоит проконсультироваться с врачом и не заниматься самолечением.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко заявил, что весной у людей часто наблюдается ухудшение психоэмоционального состояния. По его словам, у некоторых появляются нарушения сна, усталость, ангедония и ощущение безнадежности. Он уточнил, что больше всего страдают женщины в возрасте 18–30 лет.