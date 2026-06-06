Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 июня 2026 года

До конца года остается 208 дней. Рассказываем, чем может быть интересна дата 6 июня 2026 года: какой праздник справляют в России и мире, где отметить юбилей самого известного русского поэта, почему для славян был так важен шиповник и у кого сегодня именины.

День памяти Александра Пушкина — праздник 6 июня в России и мире

Знаменитый поэт, один из основоположников современного русского литературного языка Александр Пушкин появился на свет 6 июня 1799 года. Еще до революции в эту дату начали проводить торжественные мероприятия. Например, в 1880 году в Москве открыли памятник поэту.

Празднование столетия Пушкина охватило всю страну: кругом проходили лекции и просветительские мероприятия, открывались новые библиотеки. В городах переименовывали улицы в честь Пушкина. Выходили памятные книги, красочные открытки. А еще императорская семья выкупила имение поэта Михайловское.

В советские годы юбилейное торжество получило свое название — Пушкинский праздник поэзии. В наши дни основные мероприятия проходят в местах, связанных с жизнью Александра Пушкина: имениях Михайловское, Тригорское, Петровское в Псковской области, усадьбе Болдино под Нижним Новгородом, мемориальной квартире поэта в Санкт-Петербурге.

Интересно, что Пушкинский праздник поэзии не единственное памятное событие 6 июня. ООН в эту же дату предлагает справлять День русского языка — тоже в честь знаменитого поэта. В программу мероприятий этого события традиционно входят лекции, посвященные нашему языку, литературе и культуре.

День памяти Александра Пушкина — праздник 6 июня в России и мире Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Международные праздники 6 июня 2026 года

На начало июня выпадает много интересных событий в разных уголках света. Какие праздники отмечают 6 июня 2026 года иностранцы? Рассказываем:

День учителя в Боливии;

День инженера в Аргентине — праздник в честь Луиса Аугусто Уэрго, первого инженера, который получил это образование в родной стране, а затем стал президентом местного научного общества;

День памяти погибших в корейской войне в Южной Корее — конфликт между северной и южной частями Корейского полуострова расколол единый народ на две страны: одну поддерживал СССР, а другую — США;

Национальный день Швеции — установлен в честь легендарного короля Густава Васы (правил в 1523–1560 годах).

Международные праздники 6 июня 2026 года Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никита Столпник — православный праздник 6 июня в России

6 июня 2026 года православные верующие вспоминают Никиту Столпника. Столпниками называют всех христианских святых, которые исполнили специальный подвиг — непрерывно молились на возвышенной открытой площадке, так называемом столпе.

Никита Столпник жил в XII веке в Переславле-Залесском. В молодости он много грешил, притеснял других горожан, разбогател нечестным образом. Однажды он пришел в церковь и осознал, как ужасно себя вел. Тогда Никита посвятил свою жизнь Богу: ушел в монастырь, надел на себя железные цепи — вериги, до конца своих дней молился на столпе. Легенды гласят, что так бывший грешник заслужил прощение и получил чудесный дар исцеления.

Это еще не все церковные праздники 6 июня. В эту дату вспоминают и блаженную Ксению Петербургскую — дворянку, что жила в Петербурге в эпоху дворцовых переворотов, в конце XVIII века. Она бродила по столичным улицам, помогала горожанам, предсказывала значимые события — даже смерть членов императорской семьи.

Никита Столпник — православный праздник 6 июня в России Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на 6 июня: что можно и нельзя делать в день шиповника

Кроме церковного праздника 6 июня, есть еще и народный — Свобориное дерево. Что за растение получило такое необычное название? Наши предки считали не 1, а 6 июня началом лета. В этот день, как они верили, зацветает шиповник. В старину именно его называли свобориным деревом. А еще шиповник был символом красоты, юности и любви.

О том, что это растение обладает целебными свойствами, известно с древности. Поэтому неудивительно, что обряды прошлого приписывают ему чудесные свойства. Крестьяне верили: если одолела хандра, можно постоять рядом с цветущим кустом — тогда грусть пройдет.

Что сулят приметы в праздник 6 июня? Поверья советуют:

принести домой побеги шиповника — они приведут удачу, прогонят нечисть;

умыться водой с соком или лепестками шиповника, чтобы сохранить и умножить красоту;

собраться с детьми у кустов шиповника и почитать им сказки — так можно оградить ребенка от его страхов.

А вот от тяжелой домашней работы 6 июня лучше воздержаться: отложите стирку, уборку на другие дни. Еще приметы запрещают ругаться, спорить, злословить и сплетничать.

Рассказываем и о погодных приметах 6 июня 2026 года — без них не обходится ни один праздник:

ливень в этот день — к хорошему урожаю грибов в следующие месяцы;

дождь 6 июня сулит снежную зиму;

шиповник цветет обильно — значит, лето будет теплым.

Приметы на 6 июня: что можно и нельзя делать в день шиповника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Интересные факты о 6 июня

В нашей статье мы рассказали, какой праздник справляют 6 июня 2026 года в разных уголках мира. Осталось рассказать о любопытных исторических событиях, что пришлись на эту дату:

1664 год — свое нынешнее название получил американский город Нью-Йорк (до того — Новый Амстердам);

1761 год — Михаил Ломоносов сделал важное астрономическое открытие: обнаружил атмосферу Венеры;

1922 год — вышел первый номер популярного советского женского журнала «Крестьянка»;

1937 год — состоялось открытие советской дрейфующей станции «Северный полюс», первой в мире станции такого типа;

1957 год — распахнул свои двери универмаг «Детский мир» в Москве;

1992 год — Юрий Лужков занял пост московского мэра;

1998 год — премьера сериала «Секс в большом городе» на американском телевидении;

2014 год — в Монголии запущен Улан-Баторский наземный метрополитен.

Кроме Александра Пушкина, на свет 6 июня появились: живописцы Диего Веласкес и Константин Савицкий, императрица, жена Николая II Александра Федоровна, военачальник, герой Гражданской войны Николай Щорс, композитор Арам Хачатурян, артистка Татьяна Пельтцер, музыканты Павел Коган и Бари Алибасов, режиссер Алексей Бородин.

Интересные факты о 6 июня Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Именины 6 июня

Это еще не все события, что пришлись на 6 июня 2026 года. Откроем святцы и вспомним некоторых именинников:

Елена;

Иван;

Никита;

Федор;

Семен;

Степан (Стефан).

В нашей статье мы рассказали, чем интересно 6 июня: какой праздник отмечают в России и мире, как справляют юбилей Александра Пушкина и День русского языка, почему в этот день девушки умывались водой с лепестками шиповника и какого святого вспоминают православные.

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