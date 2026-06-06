ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 00:28

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 июня 2026 года Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 июня 2026 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

До конца года остается 208 дней. Рассказываем, чем может быть интересна дата 6 июня 2026 года: какой праздник справляют в России и мире, где отметить юбилей самого известного русского поэта, почему для славян был так важен шиповник и у кого сегодня именины.

День памяти Александра Пушкина — праздник 6 июня в России и мире

Знаменитый поэт, один из основоположников современного русского литературного языка Александр Пушкин появился на свет 6 июня 1799 года. Еще до революции в эту дату начали проводить торжественные мероприятия. Например, в 1880 году в Москве открыли памятник поэту.

Празднование столетия Пушкина охватило всю страну: кругом проходили лекции и просветительские мероприятия, открывались новые библиотеки. В городах переименовывали улицы в честь Пушкина. Выходили памятные книги, красочные открытки. А еще императорская семья выкупила имение поэта Михайловское.

В советские годы юбилейное торжество получило свое название — Пушкинский праздник поэзии. В наши дни основные мероприятия проходят в местах, связанных с жизнью Александра Пушкина: имениях Михайловское, Тригорское, Петровское в Псковской области, усадьбе Болдино под Нижним Новгородом, мемориальной квартире поэта в Санкт-Петербурге.

Интересно, что Пушкинский праздник поэзии не единственное памятное событие 6 июня. ООН в эту же дату предлагает справлять День русского языка — тоже в честь знаменитого поэта. В программу мероприятий этого события традиционно входят лекции, посвященные нашему языку, литературе и культуре.

День памяти Александра Пушкина — праздник 6 июня в России и мире День памяти Александра Пушкина — праздник 6 июня в России и мире Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Международные праздники 6 июня 2026 года

На начало июня выпадает много интересных событий в разных уголках света. Какие праздники отмечают 6 июня 2026 года иностранцы? Рассказываем:

  • День учителя в Боливии;
  • День инженера в Аргентине — праздник в честь Луиса Аугусто Уэрго, первого инженера, который получил это образование в родной стране, а затем стал президентом местного научного общества;
  • День памяти погибших в корейской войне в Южной Корее — конфликт между северной и южной частями Корейского полуострова расколол единый народ на две страны: одну поддерживал СССР, а другую — США;
  • Национальный день Швеции — установлен в честь легендарного короля Густава Васы (правил в 1523–1560 годах).

Международные праздники 6 июня 2026 года Международные праздники 6 июня 2026 года Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никита Столпник — православный праздник 6 июня в России

6 июня 2026 года православные верующие вспоминают Никиту Столпника. Столпниками называют всех христианских святых, которые исполнили специальный подвиг — непрерывно молились на возвышенной открытой площадке, так называемом столпе.

Никита Столпник жил в XII веке в Переславле-Залесском. В молодости он много грешил, притеснял других горожан, разбогател нечестным образом. Однажды он пришел в церковь и осознал, как ужасно себя вел. Тогда Никита посвятил свою жизнь Богу: ушел в монастырь, надел на себя железные цепи — вериги, до конца своих дней молился на столпе. Легенды гласят, что так бывший грешник заслужил прощение и получил чудесный дар исцеления.

Это еще не все церковные праздники 6 июня. В эту дату вспоминают и блаженную Ксению Петербургскую — дворянку, что жила в Петербурге в эпоху дворцовых переворотов, в конце XVIII века. Она бродила по столичным улицам, помогала горожанам, предсказывала значимые события — даже смерть членов императорской семьи.

Никита Столпник — православный праздник 6 июня в России Никита Столпник — православный праздник 6 июня в России Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на 6 июня: что можно и нельзя делать в день шиповника

Кроме церковного праздника 6 июня, есть еще и народный — Свобориное дерево. Что за растение получило такое необычное название? Наши предки считали не 1, а 6 июня началом лета. В этот день, как они верили, зацветает шиповник. В старину именно его называли свобориным деревом. А еще шиповник был символом красоты, юности и любви.

О том, что это растение обладает целебными свойствами, известно с древности. Поэтому неудивительно, что обряды прошлого приписывают ему чудесные свойства. Крестьяне верили: если одолела хандра, можно постоять рядом с цветущим кустом — тогда грусть пройдет.

Что сулят приметы в праздник 6 июня? Поверья советуют:

  • принести домой побеги шиповника — они приведут удачу, прогонят нечисть;
  • умыться водой с соком или лепестками шиповника, чтобы сохранить и умножить красоту;
  • собраться с детьми у кустов шиповника и почитать им сказки — так можно оградить ребенка от его страхов.

А вот от тяжелой домашней работы 6 июня лучше воздержаться: отложите стирку, уборку на другие дни. Еще приметы запрещают ругаться, спорить, злословить и сплетничать.

Рассказываем и о погодных приметах 6 июня 2026 года — без них не обходится ни один праздник:

  • ливень в этот день — к хорошему урожаю грибов в следующие месяцы;
  • дождь 6 июня сулит снежную зиму;
  • шиповник цветет обильно — значит, лето будет теплым.

Приметы на 6 июня: что можно и нельзя делать в день шиповника Приметы на 6 июня: что можно и нельзя делать в день шиповника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Интересные факты о 6 июня

В нашей статье мы рассказали, какой праздник справляют 6 июня 2026 года в разных уголках мира. Осталось рассказать о любопытных исторических событиях, что пришлись на эту дату:

  • 1664 год — свое нынешнее название получил американский город Нью-Йорк (до того — Новый Амстердам);
  • 1761 год — Михаил Ломоносов сделал важное астрономическое открытие: обнаружил атмосферу Венеры;
  • 1922 год — вышел первый номер популярного советского женского журнала «Крестьянка»;
  • 1937 год — состоялось открытие советской дрейфующей станции «Северный полюс», первой в мире станции такого типа;
  • 1957 год — распахнул свои двери универмаг «Детский мир» в Москве;
  • 1992 год — Юрий Лужков занял пост московского мэра;
  • 1998 год — премьера сериала «Секс в большом городе» на американском телевидении;
  • 2014 год — в Монголии запущен Улан-Баторский наземный метрополитен.

Кроме Александра Пушкина, на свет 6 июня появились: живописцы Диего Веласкес и Константин Савицкий, императрица, жена Николая II Александра Федоровна, военачальник, герой Гражданской войны Николай Щорс, композитор Арам Хачатурян, артистка Татьяна Пельтцер, музыканты Павел Коган и Бари Алибасов, режиссер Алексей Бородин.

Интересные факты о 6 июня Интересные факты о 6 июня Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Именины 6 июня

Это еще не все события, что пришлись на 6 июня 2026 года. Откроем святцы и вспомним некоторых именинников:

  • Елена;
  • Иван;
  • Никита;
  • Федор;
  • Семен;
  • Степан (Стефан).

В нашей статье мы рассказали, чем интересно 6 июня: какой праздник отмечают в России и мире, как справляют юбилей Александра Пушкина и День русского языка, почему в этот день девушки умывались водой с лепестками шиповника и какого святого вспоминают православные.

Ранее мы рассказывали, почему этим летом обязательно нужно зарегистрировать теплицу.

праздники
приметы
суеверия
традиции
русский язык
Александр Пушкин
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранных дипломатов угостили квасом и объяснили, что такое "лепота"
Измены жене, дружба с Нагиевым, слова об СВО: как живет Владимир Сычев
Украине предрекли 30-летний путь к стандартам Евросоюза
Воробьев оценил запрет на выпивку во дворах Подмосковья
Астроном раскрыл данные о самом ожидаемом небесном явлении июня
Стало известно, можно ли купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ
Российские цены на нефтепродукты признали одними из самых низких в мире
На нем говорят 300 миллионов: как русский язык стал ядром цивилизации
Для жителей некоторых регионов России могут ввести новый вид компенсации
Лидер КНДР понаблюдал за испытаниями нового эсминца
«Никогда»: Матвиенко прояснила отношение к шестидневной рабочей неделе
«Полное бесправие»: в ДНР заявили об ужасном положении украинских мужчин
ПВО нейтрализовала летевшие на Москву дроны
В США обвинили Иран в атаке на Ормузский пролив
Трамп намекнул, что может навредить одному из государств Ближнего Востока
Задержана находившаяся в международном розыске россиянка
«Демоны прошлого»: Пушков вскрыл страшную основу идеологии Украины
Рак, мысли о суициде, смерть дочери: куда пропал Владимир Стержаков
Языковой нацизм: какие страны запрещают говорить по-русски — реакция РФ
В Херсонской области выявили напряженный участок линии соприкосновения
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.