Названы продукты с рекордным содержанием витаминов группы B Врач Малиновская: больше всего витаминов группы В содержится в бобовых

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Рекордное количество витаминов группы В содержится в бобовых, говяжьей печени, молочных продуктах и яйцах, рассказала NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская. Она уточнила, что также восполнить дефицит данного витамина помогут некоторые виды рыбы, например, скумбрия, сардины и лосось, а также моллюски. По ее словам, стоит включить в рацион и шпинат, бананы, овес, орехи и соевое молоко.

Рекордсмены по содержанию витаминов группы В: сардина, скумбрия, моллюски и лосось, говяжья печень, курица, яйца и молочные продукты, бобовые культуры, соевое молоко, овес, орехи и семена подсолнечника, льна, кунжута, шпинат, бананы, — пояснила физиотерапевт.

Ранее Малиновская рассказала, что чемпионами по содержанию витамина C являются шиповник, сладкий перец и черная смородина. Она отметила, что в рацион также следует включать облепиху, киви, петрушку, укроп, цитрусовые и квашеную капусту.

Диетолог Алена Барредо ранее объяснила, что подсолнечное масло полезнее оливкового по некоторым характеристикам. Она уточнила, что в нем содержится большое количество фитостерола, который является природным антиоксидантом и снижает вероятность инсульта и развития рака.