В Швеции одобрили идею ВСУ наносить удары по РФ западным оружием Глава Минобороны Швеции: ВСУ имеют право наносить удары по РФ западным оружием

Фото: defense.gov

ATACMS

Киев имеет право на самооборону путем боевых действий, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в беседе с Hallandsposten на вопрос о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по России западным оружием. По его словам, Украина может делать выпады, которые направлены против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов.

Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону, — подчеркнул глава министерства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по российской территории. Пока нет причин для расширения зоны применения данного вооружения, поскольку существуют четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной. Политик напомнил, что Берлин стремится не допустить перерастания украинского конфликта в мировую войну.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также указал, что военный блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.