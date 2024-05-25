В Южно-Китайском море обнаружили легендарную затонувшую подлодку У берегов Филиппин нашли легендарную подлодку USS Harder, затонувшую в 1944 году

Фото: U.S. Navy

USS Harder

На дне Южно-Китайского моря обнаружили легендарную американскую подлодку времен Второй мировой войны USS Harder, сообщает Business Insider со ссылкой на археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США. Затонувшая субмарина находится на глубине 1140 метров почти без повреждений, за исключением боевой рубки.

Об обнаружении лодки проинформировали участники проекта Lost 52, посвященного поиску 52 американских субмарин, затонувших во время войны. В археологическом отделе пояснили, что идентифицировать подводные лодки весьма проблематично, но USS Harder отлично сохранилась. Команда Lost 52 собрала подробные данные, применяя технологию фотограмметрии и подводных роботов.

Подлодка вошла в эксплуатацию в 1943 году на военно-морской базе США в Перл-Харборе и совершила шесть боевых походов. Командовал судном Сэмюэль Дили, которого прозвали «убийцей эсминцев». Во время одного из боевых подходов USS Harder, в частности, потопил три японских эсминца. Подлодку затопили вооруженные силы Японии у берегов Филиппин в 1944 году. При ее крушении погибли порядка 80 находившихся на борту моряков.

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