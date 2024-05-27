В Госдуме одобрили штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве

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Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, предусматривающие в том числе штрафы на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках, сообщает РИА Новости. В случае принятия закон вступит в силу уже 1 сентября этого года.

Как отмечается, сумма штрафов может составлять от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией для физлиц и 600 тысяч рублей для юридических лиц. Также предусматривается конфискация продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

Telegram-канал «Осторожно, новости» ранее сообщил, что административное дело о пропаганде наркотиков завели на фронтмена группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина. По данным канала, Гайсину грозит штраф до полутора миллионов рублей.

В мае продюсера и музыканта Алексея Вишню признали виновным по делу о пропаганде наркотиков из-за двух песен — «Нам хана» и «Шприц». Музыкант выразил мнение, что его наказали за публикацию композиций в интернете, а не за их написание. Вишне назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

В январе суд приговорил к выдворению из России 30-летнего сербского рэп-музыканта Петара Мартича. Основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» признали виновным в пропаганде наркотиков в песнях. Исполнителя также обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.