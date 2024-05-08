«Нашкодил в юности»: звукорежиссера «Кино» оштрафовали за песни 80-х годов Музыканта Вишню оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях 30-летней давности

Советского и российского композитора, звукорежиссера группы «Кино» Алексея Вишню признали виновным по делу о пропаганде наркотиков из-за двух песен, записанных в конце 80-х и 90-х годах прошлого века: «Нам хана» и «Шприц». В беседе с «Газетой.Ru» музыкант выразил мнение, что его наказали за публикации композиций в интернете, а не за их написание. Вишне назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

С одной стороны да, дело было в другой стране и очень давно. Но оно было. Никто не навязывал мне выбор тем. Нашкодил в юности, ответ держу в старости. Наказали за выкладку в интернете, а не за написание, — сказал Вишня.

Артист пояснил, что указанные песни были записаны 30-40 лет назад без каких-либо намерений пропагандировать запрещенные вещества. По словам судьи, правонарушение со стороны музыканта произошло при обнаружении треков в социальных сетях. Присутствующий на заседании полицейский, который составлял протокол в отношении Вишни, заявил, что не видит общественной опасности в текстах музыканта.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил к выдворению из России 30-летнего сербского рэп-музыканта Петара Мартича, который является основателем групп «Прыгай киска» и «Пасош». Его признали виновным в пропаганде наркотиков в песнях. Артиста также обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.