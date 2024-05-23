«Осторожно, новости»: лидер группы 2rbina 2rista попал под административку «Осторожно, новости»: лидера 2rbina 2rista заподозрили в пропаганде наркотиков

Фото: vk.com/ranto?ysclid

Ранис Гайсин

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что на фронтмена группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина завели административное дело о пропаганде наркотиков. По данным канала, протокол в отношении музыканта поступил в Никулинский суд Москвы, дата его рассмотрения пока не назначена. Как утверждает канал, Гайсину грозит штраф до полутора миллионов рублей.

Ранее специалисты Московского центра наркологии обнаружили в песнях музыканта и продюсера Алексея Вишни пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Вишня пояснил, что песни были написаны 30–40 лет назад, умысла на пропаганду у него не было, а «Нам хана» и вовсе говорит об ответственности.

В мае Вишню признали виновным по делу о пропаганде наркотиков из-за двух песен — «Нам хана» и «Шприц». Музыкант выразил мнение, что его наказали за публикацию композиций в интернете, а не за их написание. Вишне назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

До этого издание The Insider (издание внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) писало, что песни уральской группы «Агата Кристи» «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков. По словам одного из основателей коллектива Глеба Самойлова, он узнал об этом незадолго до концерта.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.