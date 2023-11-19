Две песни группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков The Insider: песни «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Песни уральской группы «Агата Кристи» «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков, пишет The Insider (издание внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов). Обе композиции впервые публично были исполнены в 1990-е годы.

По словам одного из основателей коллектива Глеба Самойлова, спустя почти 30 лет эти две песни признали пропагандой. Он отметил, что узнал об этом накануне перед концертом, отмечает издание.

В одноименной группе во «ВКонтакте» пока по поводу запрета хитов комментариев братьев Самойловых нет. В воскресенье, 19 ноября, Глеб Самойлов с музыкантами выступал в Благовещенске.

Песня «Опиум для никого» теперь под запретом? Об этом сообщил Глеб Самойлов со сцены на одном из концертов своего коллектива. Мы следим за развитием событий, — написали авторы поста.

Ранее другой основатель коллектива Вадим Самойлов рассказал, что рок-группа «Агата Кристи» с 2015 года регулярно дает концерты в Донбассе. Поездки происходят по два-три, а иногда по четыре раза в год и носят благотворительный характер. Самойлов отметил, что много ездит в лагеря подготовки мобилизованных и по воинским частям в Центральном военном округе, выступая больше не как музыкант, а как гражданин. Кроме того, по его словам, группа через соцсети регулярно организует доставку в Донбасс помощи от граждан со всей России.