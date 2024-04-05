В старых песнях легенды рока 1980-х обнаружили пропаганду наркотиков В песнях звукорежиссера и музыканта Алексея Вишни нашли пропаганду наркотиков

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Алексей Вишня

Специалисты Московского центра наркологии обнаружили в песнях музыканта и продюсера Алексея Вишни пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ, сообщила в своем Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, Вишня пояснил, что песни были написаны 30–40 лет назад, умысла на пропаганду у него не было, а «Нам хана» и вовсе говорит об ответственности. Заседание по этому делу назначено на май.

На его (Алексея Вишни. — NEWS.ru) странице во «ВКонтакте» обнаружили музыкальные композиции «Шприц» и «Нам хана», в которых специалисты Московского центра наркологии <...> усмотрели пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Квалификация <...> по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Композиция Вишни «Шприц» спустя 30 лет после выпуска стала трендом в TikTok. Впервые трек, в котором есть строки «я заправляю шприц емкостью пять единиц», был выпущен в 1991 году на фирме «Мелодия» в составе альбома «Танцы на битом стекле». При этом в песне также есть такие слова, как «приход» и «улет». Песня «Нам хана», в которой упоминается «ганджубас», была выпущена уже в середине 1990-х. Помимо сольного творчества, Алексей Вишня известен работой с рок-группами «Кино», «Аквариум» и «Ноль».

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил к выдворению из России 30-летнего сербского рэп-музыканта Петара Мартича. Основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» признали виновным в пропаганде наркотиков в песнях. Исполнителя обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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