Сербского музыканта выдворят из России за пропаганду наркотиков в песнях Основателя группы «Пасош» Петара Мартича выдворят из РФ

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Петар Мартич

Никулинский суд Москвы приговорил к выдворению из РФ 30-летнего сербского рэп-музыканта Петара Мартича, пишет Telegram-канал SHOT. Основателя групп «прыгай киска» и «Пасош» признали виновным в пропаганде наркотиков в песнях. Исполнителя обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Канал сообщает, что Мартича признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ из-за трека «НАСЕКОМОЕ», выпущенного в прошлом году совместно с артистом Boulevard Depo. Всего у артиста вышло три альбома.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «свиноподобными гиенами» рэперов из Таджикистана и Киргизии, которые во время батла заявили о желании ударить беременную женщину и прославляли оскальпирование парня из Электростали. Как заявил Милонов, за подобные высказывания необходимо осуждать как за призыв к терроризму.



Депутат также предложил сажать нарушителей закона на 20 лет, чтобы у всех остальных было «напрочь отбито желание так шутить». Он добавил, что депортация сейчас для них будет слишком легким наказанием. По мнению Милонова, рэперов необходимо выдворить из страны после того, как они отбудут свой срок.

Ранее прокуратура начала проверку публикаций певца Шарлота на признаки статьи «Возбуждение ненависти либо вражды». Молодой артист публично сжег российский паспорт, топтал георгиевскую ленту в виде буквы Z и снимал пародию на клип SHAMAN.

Употребление наркотиков вредит здоровью.