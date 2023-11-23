Названа статья УК, по которой проверят певца Шарлота Прокуратура проверяет певца Шарлота по статье о возбуждении ненависти

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Эдуард Шарлот

Прокуратура начала проверку публикаций Шарлота на признаки статьи «Возбуждение ненависти либо вражды», сообщил Telegram-канал SHOT. Ранее молодой исполнитель публично сжигал российский паспорт, рвал и топтал большую георгиевскую ленту в виде буквы Z, а также снимал пародию на клип певца SHAMAN.

Проверить деятельность артиста просил глава ФПБК Виталий Бородин, Екатерина Мизулина и самарские силовики. Сейчас певец отбывает 13 суток административного ареста в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство. Он устроил дебош при задержании в аэропорту Пулково ночью 21 ноября, когда вернулся в Россию из эмиграции.

Блогер и начинающий певец Эдуард Шарлот, вернувшийся из Армении в Россию, признал, что был неправ, когда решил показательно сжечь свой российский паспорт. Артист объяснил, что повелся на контент оппозиционных блогеров на YouTube.

Ранее СМИ писали, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере. Предполагается, что исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии. Медицинская комиссия самарского военкомата нашла у Шарлота продольное плоскостопие третьей степени. Артист прошел военно-врачебную экспертизу до отъезда в Ереван, и пока врачи думали над диагнозом, певец эмигрировал.