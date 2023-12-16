«Свиноподобные гиены»: Милонов о пошутивших про скальп рэперах Депутат Милонов назвал свинством шутки рэперов про скальп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «свиноподобными гиенами» рэперов из Таджикистана и Киргизии, которые во время батла заявили о желании ударить беременную женщину и прославляли оскальпирование парня из Электростали. Как заявил Милонов в беседе с NEWS.ru, за подобные высказывания необходимо осуждать как за призыв к терроризму.

Это не шутки, это свинство. За подобные выходки нужно давать, как за призыв к терроризму, чтобы они сидели лет по 20, чтобы у всех остальных свиней напрочь было отбито желание так шутить. Такие свиньи должны хрюкать исключительно в изоляции от любого общества. Уверен, что в своих странах эти свиноподобные гиены точно так же не нужны, как и в нашей стране. Дело не в национальности, а в том, что они свиньи, — высказался Милонов.

Он добавил, что депортация сейчас для них будет слишком легким наказанием. По мнению Милонова, рэперов необходимо выдворить из страны после того, как они отбудут свой срок.

Рэперы допустили резкие высказывания во время батла в Москве. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности. Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее прокуратура начала проверку публикаций певца Шарлота на признаки статьи «Возбуждение ненависти либо вражды». Молодой артист публично сжег российский паспорт, топтал георгиевскую ленту в виде буквы Z и снимал пародию на клип SHAMAN.