Нутрициолог перечислила полезные для организма сезонные овощи и растения Нутрициолог Тиханычева: дикорастущие растения содержат концентрат витаминов

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Летом при выборе продуктов стоит обратить внимание на дикорастущие растения, так как в них находится большое количество витаминов и минералов, заявила в беседе с LIFE.ru нутрициолог Жанна Тиханычева. Она подчеркнула, что в ежедневный рацион также стоит добавлять сезонные ягоды и овощи, так как они принесут пользу организму. В их числе находятся баклажаны, кабачки, все виды капусты, репа, а также малина, земляника, клубника, голубика и смородина всех видов.

В летний период стоит обратить внимание на дикорастущие растения, поскольку они содержат концентрат витаминов и минералов. Их не коснулась селекция, они не обрабатываются химическими веществами. Но обратите внимание, что собирать их стоит только в экологически чистой местности. Ягоды, особенно лесные, — это вкусно и полезно, — уточнила Тиханычева.

Нутрициолог также призвала добавлять в меню базилик, лук, кейл, кинзу, мелиссу, мяту, крапиву и подорожник. По ее словам, крапива двудомная содержит в себе 17% растительного белка, а также богата железом и другими минералами. Употребление черники потворствует хорошей работе кишечника, а также повышает остроту зрения. Малина является природным потогонным и жаропонижающим средством и богата витаминами С, Е, В. Черная смородина позволит укрепить стенки сосудов и снижает риск болезни Альцгеймера.

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее назвала виноград самой вредной ягодой. Врач уточнила, что в ней содержится большое количество глюкозы, а при чрезмерном употреблении можно столкнуться с набором излишнего веса.