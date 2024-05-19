Названа самая вредная ягода Гастроэнтеролог Утюмова назвала виноград самой вредной для здоровья ягодой

Самой вредной для здоровья ягодой является виноград, заявила «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. По ее словам, в этой ягоде содержится очень много глюкозы и чрезмерное ее употребление приведет к набору лишних килограммов.

Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара, — уточнила врач.

Также, продолжила Утюмова, в винограде содержится большое количество витамина С, из-за чего ягода считается сильным аллергеном. Кроме того, этот продукт стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит добавлять в рацион людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки.

Ранее нутрициолог Екатерина Войтенко предупредила, что диета, состоящая исключительно из клубники, может вызвать сильную аллергию. Эксперт подтвердила, что ягода низкокалорийная, однако ее переизбыток может навредить здоровью.

Она добавила, что в составе клубники есть быстрые углеводы, препятствующие снижению веса. Нутрициолог также раскритиковала монодиеты, поскольку употребление только одного продукта не может дать организму необходимое количество белков, жиров, углеводом и витаминов.