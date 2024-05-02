«По схеме Разина»: продюсер о трюке Алибасова с двойниками солистов «НА-НА» Продюсер Рудченко: Алибасов мог использовать второй состав «НА-НА» на стадионах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Продюсер Бари Алибасов вполне мог действовать по схеме своего коллеги Андрея Разина и использовать на гастролях второй состав группы «НА-НА», рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, это могло происходить в начале творчества коллектива, когда еще не все знали солистов в лицо. Рудченко отметил, что в группе гораздо проще использовать несколько составов, в отличие от сольных исполнителей.

На счет второго состава группы «На-НА» — вполне может быть. Особенно учитывая, что в самом начале творчества группа стала популярной. Еще не все знали солистов в лицо. В группе это сделать проще – состав из четырех человек. Может быть, на больших площадках, стадионах, крупных мероприятиях, где кроме танцпола и ближних рядов в зале никто не поймет, Алибасов мог действовать по схеме Андрея Разина и использовать второй состав, — считает Рудченко.

Ранее первый солист «На-НА» Валерий Юрин рассказал, что Алибасов использовал двойников группы, чтобы больше на них заработать. По его словам, продюсер отправлял на гастроли одновременно два музыкальных коллектива. Юрин отметил, что он и Владимир Левкин в то время были двумя узнаваемыми солистами группы, поэтому зрители были недовольны, когда один из них отсутствовал на концерте.