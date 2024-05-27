Названо число иностранцев, обучающихся в российских вузах «Ведомости»: в российских вузах учатся почти 356 тысяч иностранных студентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свыше 355,7 тысячи иностранных студентов обучаются в российских вузах по состоянию на 2023–2024 учебный год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад о реализации госполитики в сфере образования, подготовленный вице-премьером Татьяной Голиковой. По подсчетам издания, число иностранных студентов в России увеличилось на 16% за последние пять лет.

Из документа следует, что в 2023 году в университеты России поступило порядка 29,7 тысячи иностранцев. Отмечается, что большинство из них оказались гражданами Белоруссии (2,1 тысячи человек), Таджикистана (1,9 тысячи человек) и Китая (1,8 тысячи человек). Реже всего за квоты боролись абитуриенты из Афганистана (982 человека), Туркменистана (894 человека) и Вьетнама (855 человек).

Чаще всего иностранцы получают в России степени бакалавра (12 тысяч человек) и магистра (8,2 тысячи человек). Наибольший интерес у них вызывают направления, связанные с медициной, международными отношениями, экономикой, юриспруденцией и строительством.

Отмечается, что Россия по итогам 2022 года занимала шестое место в мире по числу иностранных студентов. На тот момент общее число иностранцев в вузах составило 351,1 тысячи человек. В топ-3 стран вошли США (948,5 тысячи человек), Великобритания (693,8 тысячи человек) и Канада (552,5 тысячи человек).

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина ранее заявила, что для сохранения здоровой психики во время сессии и снижения тревожности можно репетировать ответы для экзаменов перед зеркалом. По ее словам, также можно попробовать отвечать на билеты перед портретом преподавателя.