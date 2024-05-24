Студентам рассказали, как сохранить здоровую психику во время сессии Врач Крашкина: репетиция ответов для экзаменов перед зеркалом снизит тревожность

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Чтобы сохранить здоровую психику во время сессии и снизить тревожность, можно репетировать ответы для экзаменов перед зеркалом, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, также можно попробовать отвечать на билеты перед портретом преподавателя.

Поставьте фото экзаменатора и, глядя в одну точку между бровями, ответьте на экзаменационные вопросы. Эта техника поможет воспринимать лицо не так остро, что снизит нервозность, — объяснила медик.

Врач отметила, что такой способ помогает быстро снизить уровень тревожности. Также можно представить экзаменатора в непривычном виде, например, в костюме папуаса. Чтобы меньше переживать во время ответа на экзамене, можно выбрать приятное лицо в аудитории и рассказывать все этому человеку.

Кроме того, во время сессии можно придать себе уверенности и поднять самооценку с помощью внешнего вида, добавила Крашкина.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что студент на время сессии может попробовать взять отпуск, чтобы успешно совмещать работу и учебу в вузе. Он отметил, что предоставление отпуска может быть организовано разными способами в зависимости от политики компании или соглашения между сотрудником и работодателем.