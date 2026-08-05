6 августа — День железнодорожных войск: история и значение праздника

6 августа 2026 года в России военные справляют праздник — День железнодорожных войск. Торжество посвящено людям, чья работа остается незаметной для большинства граждан. Однако именно они обеспечивают безопасность и инфраструктурную стабильность огромного государства.

День железнодорожных войск в 2026 году будет по традиции отмечен праздничными мероприятиями по всей стране. Рассказываем, как появилась эта памятная дата, чем занимаются железнодорожники во время конфликтов и в мирное время.

От Транссиба до БАМа: история создания железнодорожных войск в России

Исторические подразделения, предшественники нынешних ЖДВ, возникли еще в далеком августе 1851 года. Тогда Николай I издал специальный указ, в котором повелел: в империи должны появиться подобные подразделения. Тогда же и организовали первые военно-рабочие, кондукторские и телеграфные роты — общей численностью чуть более 4,3 тысячи человек. Стоит отметить, что железнодорожное сообщение в стране тогда только развивалось. Первый поезд в стране пошел как раз при Николае I, в 1837 году, по Царскосельской железной дороге. Но специализированные войска этому перспективному транспорту, по мнению императора, уже требовались. Они должны были следить за исправностью путей, грамотно эксплуатировать новую технику, охранять мосты и переезды — особенно те, которые имели стратегическое значение для России.

В конце XIX века войска помогали строить Транссибирскую магистраль — грандиозный проект, соединивший европейскую часть России с Дальним Востоком.

А еще железнодорожные формирования участвовали во множестве конфликтов, помогая наладить снабжение, доставить военных к местам боестолкновений. Они проявили себя уже в русско-турецкой и Первой мировой, а затем и в Великой Отечественной войне. Тогда железнодорожникам удалось восстановить более 120 тысяч километров путей и возвести тысячи тоннелей и мостов. Их труд помог приблизить долгожданную Победу.

Восстановительный батальон железнодорожных войск Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Но и после окончания войны железнодорожники были полезны стране: они участвовали в больших стройках, помогали возводить важнейшие для государства дороги, например грандиозную Байкало-Амурскую магистраль.

Строительство, ликвидация катастроф, снабжение и другие современные задачи и функции

Работа для железнодорожников найдется всегда. Так, в мирное время они:

строят и ремонтируют пути вместе с гражданскими специалистами;

могут быстро развернуть пути, чтобы перебросить технику;

исследуют, как улучшить пути сообщения, готовят специальные кадры для решения этих задач;

ликвидируют последствия ЧС, аварий, стихийных бедствий — восстанавливают инфраструктуру после катастроф;

участвуют в международных миссиях, например помогают в строительстве железных дорог за рубежом.

А вот в условиях военных действий роль таких подразделений становится критически важной: они обеспечивают логистику, оперативно восстанавливают разрушенные пути и даже могут создавать ложные объекты для дезинформации противника.

Цели ЖДВ не сильно изменились за прошедшие годы. Однако сейчас военные инженеры используют современную спецтехнику — путеукладчики, мостовые краны, сварочное оборудование, конструкции для временных переправ и разминирования путей. Поэтому часто им удается выполнять ту же работу, что и раньше, куда быстрее.

Военнослужащие железнодорожных войск РФ производят ремонт железнодорожных путей, поврежденных в результате попадания ракеты ВСУ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как отмечают праздник военные? Награждения, церемонии и соревнования

А когда придумали сам праздник? День железнодорожных войск появился у нас в стране впервые в 1996 году по спецуказу первого президента России Бориса Ельцина. А уже президент Владимир Путин включил торжество в перечень памятных дат Российской Федерации.

День железнодорожных войск в 2026 году, как и прежде, будет отмечен специальными мероприятиями. В частях пройдут построения, награждения отличившихся военнослужащих и концерты. Ветераны в этот день делятся воспоминаниями с молодыми бойцами, а командование подводит итоги работы.

Особое внимание уделяется историческим традициям: в музеях железнодорожных войск открываются тематические выставки, а в учебных заведениях проводятся лекции о вкладе этого рода войск в оборону страны. В 2019 году в Волгоградской области 6 августа даже установили бюст Николаю I — основателю таких войск.

В некоторых частях в День железнодорожных войск РФ пройдут специальные спортивные соревнования. Молодые кадры принимают участие в реконструкциях исторических событий, конкурсах профессионального мастерства и тематических событиях среди военнослужащих и гражданских сотрудников.

На выставке-полигоне при Учебном центре железнодорожных войск в Щелково отрабатываются приемы борьбы с терроризмом Фото: Белоусов Виталий/ТАСС

Значение праздника сегодня: не просто дань традициям

День железнодорожных войск — это не просто дань истории, но и напоминание о стратегической важности транспорта и логистики в вооруженных конфликтах, тыловом обеспечении армии и мобилизационном развертывании.

ЖДВ — уникальные спецвойска, отвечающие за безопасность и техническую устойчивость железнодорожных магистралей, на которых базируется функционирование страны в военное и мирное время. Именно им доверены задачи восстановления и поддержания путей в самых сложных условиях — от боевых действий до природных катастроф.

Когда отмечается День железнодорожных войск, многие вспоминают не только о современных задачах, но и о героическом прошлом. От работы железнодорожников зависели исходы сражений, а сегодня — эффективность транспортной системы.

Праздник День железнодорожных войск — это повод выразить благодарность всем тем, кто обеспечивает бесперебойную работу стратегических магистралей. Ведь даже в эпоху высоких технологий железные дороги остаются «артериями» страны, а их защитники — гарантами ее устойчивости.

Ранее мы рассказали о дне поминовения первых русских святых — князей Бориса и Глеба, который также отмечают 6 августа.