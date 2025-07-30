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30 июля 2025 в 09:58

Появились кадры с выброшенными на берег китами

NHK: в Японии после цунами выбросило на берег трех китов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На побережье Японии обнаружены три кита, выброшенные волнами после мощного землетрясения, передает национальное вещательное агентство NHK. Инцидент произошел в результате цунами, затронувшего несколько префектур страны.

Стихийное явление охватило прибрежные районы восьми префектур. Высота волн в этих регионах колебалась от 20 до 50 сантиметров. Эксперты предупреждают о возможном приближении более мощной волны, которая, по предварительным оценкам, может достигать трех метров в высоту. Местные власти призывают жителей прибрежных районов сохранять бдительность.

Ранее в Елизовском районе Камчатки зафиксировали цунами с высотой волны до четырех метров. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, стихия обрушилась на метеостанцию «Водопадная». Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале отметил, что вызвавшее цунами землетрясение стало самым сильным за последние 10 лет. Он подчеркнул, что природная катастрофа стала серьезным испытанием для местных жителей.

В свою очередь аэропорт Кухулуи на гавайском острове Мауи отменил все рейсы из-за угрозы цунами после камчатского землетрясения. Около 200 пассажиров остаются в терминале. На островах началась массовая эвакуация прибрежных зон. На Мауи образовались многокилометровые пробки, так как жители пытаются уехать вглубь территории.

происшествия
киты
цунами
Япония
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