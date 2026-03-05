Зимняя Олимпиада — 2026
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 марта 2026 года

5 марта — 64-й день 2026 года. Самое время прокатиться со снежной горки и приготовить пирожки-колобки с начинкой. Рассказываем, откуда взялись эти обычаи, кто такой Лев Катанский, какой праздник отмечают 5 марта и чем еще примечательна эта дата.

Церковный праздник 5 марта

5 марта христиане вспоминают преподобного Льва Катанского, жившего в VIII веке в Сицилии. Посвященный в сан епископа он помогал нуждающимся едой и одеждой, брал под опеку сирот, вдов и нищих. Лев Катанский прославился благодаря дару исцеления: силой молитвы он врачевал любые недуги. Епископ также творил чудеса, в том числе и после смерти. Сохранилась история о том, как страдающая от кровопотери женщина исцелилась, прикоснувшись к одру священнослужителя.

Центральный эпизод жития преподобного — противостояние катанскому волхву Илиодору. Тот занимался черной магией и вводил людей в заблуждение ложными чудесами. Илиодор был глух к словам Льва Катанского, уговаривающего его принять Спасителя. Однажды он прервал богослужение, нагнав на прихожан бесовщину. Тогда епископ Лев, набросив на Илиодора наременник, вывел его на городскую площадь, приказал разжечь костер и вошел вместе с грешником в огонь. Пламя сожгло Илиодора и не тронуло преподобного.

Отмечая христианский праздник 5 марта, верующие читают тропарь Льву Катанскому. Преподобного епископа почитают как образец веры, кротости и воздержания. Его просят о спасении души и смирении.

5 марта — праздник Катыши в России

В России праздник 5 марта называют днем Катыша или просто Катышами. Именно так в народе прозвали преподобного Льва Катанского. И отсюда за счет созвучия пошла главенствующая традиция праздника — катание с ледяных горок. Согласно поверью, тот, кому удастся прокатиться дальше всех, привлечет в свою жизнь счастье.

Готовясь к праздникам 5 марта 2026 года, запаситесь мукой, сметаной и куриными яйцами. Потому что вторая традиция Катышей — это приготовление кокурок. Так называются булочки-колобки с начинкой (куриной, яичной или сладкой) и без. Кокурки, как и катания с горок, притягивают счастье.

Приметы на 5 марта: что можно и нельзя делать

Говоря про народный праздник 5 марта, нельзя не рассказать о связанных с этим днем приметах. Чтобы узнать, какой погоды ждать от весны, достаточно приглядеться к природе:

  • если птицы купаются в снегу, скоро придет тепло;
  • вороны высоко летают перед снегопадом;
  • ветер меняет направление — к хорошей погоде;
  • гром и ветер с севера — холода уйдут нескоро;
  • гром и ветер с юга — весна выдастся теплой;
  • алый закат предшествует ветреному дню;
  • снег выпал и не растаял — к неурожаю.

5 марта 2026 года стоит разобрать старую обувь. Надевать изношенные сапоги ни в коем случае нельзя: это чревато финансовыми трудностями. А вот расчистив шкаф и выбросив лишнее, можно, напротив, привлечь достаток.

На Катыши стоит соблюдать определенные запреты. А именно:

  • нельзя смотреть на ночное небо, чтобы не заметить падающую звезду, — это чревато потерей близкого человека;
  • лучше не давать обещаний — их будет сложно выполнить;
  • не нужно стричь детей до семи лет — у них будут проблемы с памятью;
  • мужчинам лучше не бриться — это грозит финансовыми проблемами;
  • женщинам не стоит завивать волосы — можно стать предметом сплетен.

Чтобы избежать проблем, проведите время за приготовлением кокурок. А затем отправляйтесь в гости к членам семьи или друзьям.

Какие события произошли 5 марта

Итак, 5 марта в России — праздник Катыши. Но чем еще примечательна эта дата? Чтобы разобраться, обратимся к истории и выясним, какие значимые события пришлись на пятое число:

  • 1705 — начало формирования российской регулярной армии на основании петровского указа о рекрутах;
  • 1914 — Скобелевский комитет основал отдел кинематографа — будущий «Ленфильм»;
  • 1930 — в Москве открыт кинотеатр «Художественный» — старейший кинотеатр столицы;
  • 1936 — в Москве начал работать Центральный детский театр — будущий РАМТ;
  • 1946 — Уинстон Черчилль выступил с фултонской речью, ознаменовавшей начало холодной войны;
  • 1953 — Иосиф Сталин умер вследствие инсульта;
  • 1970 — вступил в силу международный акт о нераспространении ядерного оружия;
  • 2000 — в Англии впервые успешно клонировали свиней.

Кто родился 5 марта

На 5 марта пришелся день рождения многих политиков, деятелей культуры, спортсменов. Вот только некоторые из именитых личностей, появившихся на свет пятого числа:

  • Василий Тредиаковский (1703–1768) — литератор, входит в число основателей силлабо-тоники;
  • Винченцо Галеотти (1733–1816) — основоположник датского балета;
  • Тимофей Краснобаев (1865–1952) — хирург-академик, один из основоположников детской хирургии;
  • Роза Люксембург (1871–1919) — философ-марксист, политическая деятельница;
  • Владимир Визе (1886–1954) — полярный исследователь;
  • Василий Петров (1922-2003) — генерал-полковник, артиллерист;
  • Даниэль Канеман (1934–2002) — психолог, нобелевский лауреат;
  • Елена Яковлева (р. 1961) — актриса, народная артистка РФ;
  • Даниил Трифонов (р. 1991) — пианист.

Именины 5 марта

Говоря о том, какой праздник отмечают 5 марта 2024 года, нельзя не сказать про именины. День ангела справляют:

Теперь вы знаете, какой праздник выпадает на 5 марта. Воздержитесь от стрижки и завивки волос. Лучше разберите шкаф с обувью или проведите время в кругу семьи и друзей. И вспомните детство, прокатившись с ледяной горки.

Ранее мы рассказывали, какую рыбу лучше всего ловить в марте.

