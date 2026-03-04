Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 марта 2026 года

4 марта — 63-й день 2026 года согласно григорианскому календарю. Новый год наступит уже через 302 дня. Это дата изобретения микрофона, открытия памятника Минину и Пожарскому, премьеры «Лебединого озера». Узнаем, на какие еще праздники, приметы и важные события следует обратить внимание 4 марта 2026 года.

Какие праздники и обычаи православных христиан относятся к 4 марта

Восточные христиане 4 марта 2026 года будут отмечать праздник Архипа и Филимона. В народе считалось, что этот день следует посвятить добрым делам: помогать беднякам и кормить бездомных животных. Сегодня это называется милосердием и благотворительностью — для этого дня подойдут любые добрые дела. В этот день женщины пекли хлеб, которым угощали всю семью, а также родственников, соседей и нуждающихся людей. Считалось, что чем больше хлеб, тем больше счастья будет в доме. А чтобы оно пришло, нужно съесть выпечку полностью, а крошки перекинуть через левое плечо.

Существовали и другие традиции и приметы для 4 марта:

увидеть падающую звезду в этот день считалось плохой приметой;

обильно тающий снег предвещал затяжную весну;

вьюга означала, что травы на лугах взойдут поздно;

встреча с белым зайцем пророчила скорые снегопады;

чайки над рекой обещали скорый ледоход;

чтобы год выдался урожайным, необходимо было накормить диких птиц;

скопления галок и грачей на дорогах означали скорую непогоду;

встретить 4 марта ворону, купающуюся в луже, — к теплой погоде;

красный месяц или луна предвещали сырую и теплую погоду.

Другие праздники в России и мире, отмечаемые 4 марта

4 марта 2026 года во многих странах будут отмечать следующие праздники:

День кассира в театре;

День изобретения микрофона;

День грамматики;

День игрушечных солдатиков;

День апельсиновых котов;

Всемирный день очков;

День действий.

Памятные события и праздники 4 марта 2026 года

4 марта в разных странах мира в различные периоды истории происходили события, и некоторые из них со временем превратились в праздники.

1152 год — Фридрих I Гогенштауфен из династии Штауфенов, получивший прозвище Барбаросса из-за рыжей бороды, стал королем Германии.

1726 год — в Санкт-Петербурге открылась первая в Российской империи гимназия.

1733 год — вторая российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об учреждении полиции. Полицейские конторы были открыты в 23 городах Российского государства.

1818 год — на Красной площади состоялось открытие памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, отлитого из бронзы. Монумент стал первым среди подобных в столице, до того времени в качестве памятников в России обычно возводили храмы.

1870 год — на Сормовском заводе нижегородский инженер Александр Износков запустил в эксплуатацию первую в России мартеновскую печь емкостью 2,5 тонны.

1877 год — в США инженер-электрик Эмиль Берлинер изобрел микрофон.

1877 год — балет «Лебединое озеро» впервые представили широкой публике на сцене Большого театра.

1882 год — на городские маршруты в Лондоне вышли первые трамваи на электрической тяге.

1933 год — президентом США стал Франклин Рузвельт.

1936 год — из Фридрихсхафена в первый полет отправился цепеллин «Гинденбург» вместимостью 50 человек.

1955 год — в мастерских маленькой японской компании Sony началась сборка портативных транзисторов.

1975 год — королева Великобритании Елизавета II наградила актера Чарли Чаплина рыцарским титулом.

1997 год — с российского космодрома Свободный произведен первый запуск искусственного спутника «Зея».

Также 4 марта стало личным праздником — днем рождения — для следующих персон:

1188 год — супруга Людовика VIII из династии Капетингов королева Франции Бланка Кастильская.

1678 год — итальянский музыкант Антонио Вивальди.

1870 год — советский инженер, механик, основатель Института электросварки Евгений Патон.

1904 год — американский астроном русского происхождения, разработчик теории «горячей Вселенной» Джордж Гамов.

1916 год — немецкий психолог, создатель теста IQ для оценки уровня интеллекта Ганс Юрген Айзенк.

1925 год — выдающийся французский композитор, дирижер, написавший более 1,2 тысячи произведений, в том числе композиции Nocturne, Love Is Blue, Toccata, El Bimbo, Minuetto, Penelope, Поль Мориа.

1937 год — советский журналист, путешественник, ведущий телепередачи «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич.

1954 год — российский певец Борис Моисеев.

1982 год — американский футболист, самый результативный бомбардир в сборной США и лучший распасовщик лиги MLS за всю их историю Лэндон Донован.

Также в этот день покинули мир:

1805 год — военный врач, создатель эпидемиологии как отдельного направления медицины в России Даниил Самойлович.

1832 год — французский востоковед, превративший египтологию в отдельное направление истории и археологии, Жан Франсуа Шампольон.

1852 год — писатель Николай Гоголь.

1974 год — физик, конструктор советских дизельных двигателей Тигран Мелкумян.

1990 год — первый командующий ВДВ Василий Маргелов.

1991 год — советский писатель и поэт Сергей Баруздин.

1992 год — советский актер Евгений Евстигнеев.

2019 год — вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

