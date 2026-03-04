Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:07

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 марта 2026 года

Праздники 4 марта Праздники 4 марта Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

4 марта — 63-й день 2026 года согласно григорианскому календарю. Новый год наступит уже через 302 дня. Это дата изобретения микрофона, открытия памятника Минину и Пожарскому, премьеры «Лебединого озера». Узнаем, на какие еще праздники, приметы и важные события следует обратить внимание 4 марта 2026 года.

Какие праздники и обычаи православных христиан относятся к 4 марта

Восточные христиане 4 марта 2026 года будут отмечать праздник Архипа и Филимона. В народе считалось, что этот день следует посвятить добрым делам: помогать беднякам и кормить бездомных животных. Сегодня это называется милосердием и благотворительностью — для этого дня подойдут любые добрые дела. В этот день женщины пекли хлеб, которым угощали всю семью, а также родственников, соседей и нуждающихся людей. Считалось, что чем больше хлеб, тем больше счастья будет в доме. А чтобы оно пришло, нужно съесть выпечку полностью, а крошки перекинуть через левое плечо.

Обычаи 4 марта Обычаи 4 марта Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Существовали и другие традиции и приметы для 4 марта:
  • увидеть падающую звезду в этот день считалось плохой приметой;
  • обильно тающий снег предвещал затяжную весну;
  • вьюга означала, что травы на лугах взойдут поздно;
  • встреча с белым зайцем пророчила скорые снегопады;
  • чайки над рекой обещали скорый ледоход;
  • чтобы год выдался урожайным, необходимо было накормить диких птиц;
  • скопления галок и грачей на дорогах означали скорую непогоду;
  • встретить 4 марта ворону, купающуюся в луже, — к теплой погоде;
  • красный месяц или луна предвещали сырую и теплую погоду.

Другие праздники в России и мире, отмечаемые 4 марта

4 марта 2026 года во многих странах будут отмечать следующие праздники:

  • День кассира в театре;
  • День изобретения микрофона;
  • День грамматики;
  • День игрушечных солдатиков;
  • День апельсиновых котов;
  • Всемирный день очков;
  • День действий.

4 марта 2026 года 4 марта 2026 года Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Памятные события и праздники 4 марта 2026 года

4 марта в разных странах мира в различные периоды истории происходили события, и некоторые из них со временем превратились в праздники.

1152 год — Фридрих I Гогенштауфен из династии Штауфенов, получивший прозвище Барбаросса из-за рыжей бороды, стал королем Германии.

1726 год — в Санкт-Петербурге открылась первая в Российской империи гимназия.

1733 год — вторая российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об учреждении полиции. Полицейские конторы были открыты в 23 городах Российского государства.

1818 год — на Красной площади состоялось открытие памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, отлитого из бронзы. Монумент стал первым среди подобных в столице, до того времени в качестве памятников в России обычно возводили храмы.

1870 год — на Сормовском заводе нижегородский инженер Александр Износков запустил в эксплуатацию первую в России мартеновскую печь емкостью 2,5 тонны.

1877 год — в США инженер-электрик Эмиль Берлинер изобрел микрофон.

Какие события произошли 4 марта Какие события произошли 4 марта Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

1877 год — балет «Лебединое озеро» впервые представили широкой публике на сцене Большого театра.

1882 год — на городские маршруты в Лондоне вышли первые трамваи на электрической тяге.

1933 год — президентом США стал Франклин Рузвельт.

1936 год — из Фридрихсхафена в первый полет отправился цепеллин «Гинденбург» вместимостью 50 человек.

1955 год — в мастерских маленькой японской компании Sony началась сборка портативных транзисторов.

1975 год — королева Великобритании Елизавета II наградила актера Чарли Чаплина рыцарским титулом.

1997 год — с российского космодрома Свободный произведен первый запуск искусственного спутника «Зея».

Также 4 марта стало личным праздником — днем рождения — для следующих персон:

1188 год — супруга Людовика VIII из династии Капетингов королева Франции Бланка Кастильская.

1678 год — итальянский музыкант Антонио Вивальди.

Памятные дни 4 марта Памятные дни 4 марта Фото: Global Look Press

1870 год — советский инженер, механик, основатель Института электросварки Евгений Патон.

1904 год — американский астроном русского происхождения, разработчик теории «горячей Вселенной» Джордж Гамов.

1916 год — немецкий психолог, создатель теста IQ для оценки уровня интеллекта Ганс Юрген Айзенк.

1925 год — выдающийся французский композитор, дирижер, написавший более 1,2 тысячи произведений, в том числе композиции Nocturne, Love Is Blue, Toccata, El Bimbo, Minuetto, Penelope, Поль Мориа.

1937 год — советский журналист, путешественник, ведущий телепередачи «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич.

1954 год — российский певец Борис Моисеев.

1982 год — американский футболист, самый результативный бомбардир в сборной США и лучший распасовщик лиги MLS за всю их историю Лэндон Донован.

Также в этот день покинули мир:

1805 год — военный врач, создатель эпидемиологии как отдельного направления медицины в России Даниил Самойлович.

1832 год — французский востоковед, превративший египтологию в отдельное направление истории и археологии, Жан Франсуа Шампольон.

Дни рождения 4 марта Дни рождения 4 марта Фото: Shutterstock/FOTODOM

1852 год — писатель Николай Гоголь.

1974 год — физик, конструктор советских дизельных двигателей Тигран Мелкумян.

1990 год — первый командующий ВДВ Василий Маргелов.

1991 год — советский писатель и поэт Сергей Баруздин.

1992 год — советский актер Евгений Евстигнеев.

2019 год — вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

Ранее мы рассказывали, как продать или восстановить швейную машинку «Зингер».

весна
династия Романовых
март
православие
праздники
приметы
Российская империя
церковь
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно
Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград
В Совфеде поставили диагноз Украине из-за амбиций Усика
Раскрыты подробности о найденном в Петербурге подростке
Рогов объяснил причину информационных атак со стороны Украины
Медсестра сказочно разбогатела после падения с кровати
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.