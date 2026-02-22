Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 февраля 2026 года

Какой праздник отмечают 22 февраля в России и в мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 февраля 2026 года

Каждый год 22 февраля становится особенным днем, объединяющим различные культурные, религиозные и общественные праздники. В 2026 году этот день обещает быть особенно насыщенным событиями, которые затронут множество аспектов человеческой жизни.

Международные праздники

Одним из значимых праздников, которые отмечают по всему миру, является День поддержки жертв преступлений. Этот день был установлен после принятия «Хартии жертв преступлений». День напоминает о правах потерпевших и необходимости их защиты.

День борьбы с энцефалитом также отмечают по всему миру с 2013 года. Это заболевание представляет серьезную угрозу для здоровья человека, поэтому его профилактика остается актуальной задачей мирового сообщества.

Национальные праздники

В Великобритании отмечают Национальный день ничегонеделания, призывающий людей отдохнуть от рабочих будней и посвятить время себе. Этот необычный праздник помогает восстановить силы и найти баланс между работой и личной жизнью.

Египет встречает Фестиваль Солнца — уникальное явление, когда солнечные лучи освещают статуи богов в храме Рамзеса II. Это зрелище символизирует связь современности с древностью и привлекает множество туристов со всего мира.

В Японии празднуют День кошки, основанный на игре слов. Число «2» по-японски звучит как «нян», что ассоциируется с кошачьим мяуканьем. Соответственно, «нян-нян-нян» означает три двойки, а это 22 февраля. День посвящен этим милым хвостатым питомцам и пропагандирует любовь к ним.

22 февраля во многих странах мира чествуют один из самых известных коктейлей — «Маргариту». История создания «Маргариты» окружена множеством загадок и противоречивых версий.

Одна из наиболее распространенных теорий связывает появление коктейля с Карлосом Эррерой, владельцем ресторана Rancho La Gloria в Тихуане. По его словам, он создал напиток для танцовщицы Марджери Кинг, которая была аллергиком и не могла пить другие алкогольные напитки.

Другая версия приписывает авторство барменам отеля Agua Cliente в Мексике, которые назвали коктейль в честь выступления знаменитой танцовщицы Маргариты Кармен Кансино, более известной как Рита Хейворт.

Православные праздники 22 февраля 2026 года

В православии на 22 февраля 2026 года выпадает последний день Масленицы и Прощеное воскресенье. Отметим, что это народное название праздника. В церкви этот день известен как Сырная седмица и Адамово изгнание. Первое из наименований отсылает к традициям говения. Канун Чистого понедельника — последний день, когда христианам дозволено есть молочные продукты: брынзу, сыры, сметану, сливки, блины.

Второе название — Адамово изгнание — отсылает к истории изгнания людей из рая. Именно пост, то есть запрет на употребление конкретных плодов, был первой Божьей заповедью. Нарушив ее, люди лишились вечного блаженства. Накануне Четыредесятницы верующие вспоминают о последствиях невоздержания.

Также 22 февраля чтят память святого мученика Аполлинария и преподобного Феодосия Печерского. Их жития служат примером истинного христианского подвига и преданности вере.

Традиции и приметы 22 февраля

Народный календарь называет этот день Герасим Львиный. По старинным поверьям, погода в этот день может предсказать характер предстоящей весны. Тепло и ясно — к ранней весне, холодно — к долгим заморозкам.

Какие праздники отмечают 22 февраля Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Исторические события

Этот день в истории отметился рядом важных событий:

1819 год — передача Флориды США;

1979 год — мощное землетрясение в Афганистане;

1980 год — мирная революция в Бирме.

Знаменательные даты рождения и кончины

22 февраля родились такие известные личности, как первый президент США Джордж Вашингтон, немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма Артур Шопенгауэр, немецкий марксист, один из основателей и руководителей СДПГ и II Интернационала Август Бебель, итальянская актриса театра и кино, жена режиссера Федерико Феллини Джульетта Мазина. В этот же день ушли из жизни флорентийский мореплаватель, в честь которого названа Америка, Америго Веспуччи, немецкий барон, ротмистр русской службы и рассказчик, ставший литературным персонажем, Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, художник Энди Уорхол.

День ангела 22 февраля

День ангела отмечают люди с именами Герасим, Евфимия и Феодосий. Для них это особенный день обращения к своему небесному покровителю.

